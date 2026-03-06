Peter Schiff warnt Krypto-Anleger: Bitcoin verkaufen! - Massiver Kurssturz droht
07.03.26 03:49 Uhr
Der langjährige Bitcoin-Kritiker Peter Schiff hat einmal mehr gegen die Cyberdevise gewettert. Er ruft Krypto-Anleger dazu auf alle BTC zu verkaufen, da ein massiver Preissturz bevorstehen würde.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch