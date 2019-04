Realistisches Kursziel? Die Bitcoin-Stimmung hat sich verändert

Am Dienstag wurde der Bitcoin auf Bitstamp erstmals seit November 2018 wieder oberhalb der 5.000-Dollar-Marke gehandelt. Auslöser für das satte Kursplus von 20 Prozent an diesem Tag soll ein einziger Käufer gewesen sein. Ein neues Jahreshoch erreichte der Bitcoin am Mittwoch auf Coinmarketcap bei über 5.300 US-Dollar. Bislang konnte sich der Kurs des Krypto-Geldes über der Marke halten - aktuell notiert er knapp darüber. Geht die Rally nun weiter?

Stimmungswandel gegenüber Bitcoin

In der CNBC-Sendung "Future Now" erklärte Brian Kelly, Gründer und CEO der Krypto-Firma BKCM, dass sich die Stimmung gegenüber dem Bitcoin geändert hat. Dabei weist er darauf hin, dass die derzeitige Kursbewegung mit dem Muster vergangener Handelszyklen nahezu übereinstimmt: "Es gibt den letzten Flush-Out und dann beginnt der Markt höher zu handeln", so Kelly im Gespräch mit dem US-Sender. "Interessant" daran sei gegenwärtig, dass sich die Fundamentaldaten und das institutionelle Gefühl verbessern. Tatsächlich gewinnen Kryptowährungen im Allgemeinen immer mehr an Adaption - beispielsweise akzeptiert das "Schweizer Amazon" Bitcoin und Co. als Zahlungsmittel und eine US-Investmentbank stieg jüngst ebenfalls in das Geschäft mit Internetgeld über einen eigenen Coin ein.

Fundiertes Bitcoin-Kursziel?

Für den Bitcoin sieht der CEO der Investmentfirma BKCM Signale einer nahenden Bodenbildung: "Alle Indikatoren, die wir haben - seien es Fundamentaldaten, technische Aspekte oder die quantitative Analyse, die wir machen - alles deutet darauf hin", zitiert ihn CNBC. Was für Kelly eine größere Rolle spielt als der anonyme Großeinkäufer, ist das steigende institutionelle Interesse. "Es gibt etliche große Brokerfirmen, die einige Depotlösungen anbieten. Unter der Oberfläche läuft also einiges". Vor diesem Hintergrund veranschlagt der Krypto-Bulle ein "vernünftiges Ziel" von 6.000 US-Dollar pro BTC. Beeinflusst werde dieser Kursschritt von einem steigenden Handelsvolumen, einer Verbesserung der Fundamentaldaten sowie dem Verhalten der Short-Seller, erklärt er gegenüber CNBC. Kelly wies auch darauf hin, dass er das Krypto-Gold solange nicht als überbewertet einstufe, wie es 6.500 bis 6.800 US-Dollar nicht übersteigt.

Am Donnerstag notiert der Bitcoin bei um die 5.040 US-Dollar pro Münze und liegt weiterhin im Plus. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Um Kellys "vernünftiges" Kursziel zu knacken, müsste der Bitcoin-Kurs erneut knapp 20 Prozent ansteigen. Zuletzt war der BTC Mitte November letzten Jahres 6.000 US-Dollar wert. Nachdem die erste aller Internetwährungen monatelang in einer Seitwärtsbewegung pendelte und sich so stabil wie noch nie zeigte, ist gegenwärtig von einem Comeback der digitalen Münze die Rede.

Redaktion finanzen.net

Das könnte Sie auch interessieren: finanzen.net Ratgeber Bitcoin kaufen - So geht's

Bildquellen: Gajus / Shutterstock.com, vonDUCK / Shutterstock.com