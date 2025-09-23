DAX23.702 +0,7%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,65 -0,4%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.787 +0,3%Euro1,1811 +0,1%Öl66,68 +0,2%Gold3.788 +1,1%
Krypto-Performance im Fokus

Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingefahren hätte

23.09.25 11:03 Uhr
So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ripple Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,8675 USD 0,0157 USD 0,55%
Am 22.09.2015 notierte Ripple bei 0,007057 USD. Bei einer XRP-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.417.062,85 Ripple. Die gehaltenen Coins wären am 22.09.2025 bei einem XRP-USD-Kurs von 2,852 USD 4.041.169,15 USD wert gewesen. Damit hätte sich die Investition um 40.311,69 Prozent vermehrt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 25.10.2024 bei 0,4998 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com