So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 1,43 Prozent auf 118.192,85 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 116.531,27 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 16,25 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Nach 120,56 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um -0,26 Prozent auf 120,24 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 4.270,19 US-Dollar am Vortag auf 4.218,54 US-Dollar nach unten (-1,21 Prozent).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,40 Prozent auf 566,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 568,43 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -0,83 Prozent auf 3,203 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3,230 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -1,51 Prozent auf 22,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,18 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,25 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 273,30 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 273,98 US-Dollar wert war.

Nach 6,593 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Sonntagmittag um -2,23 Prozent auf 6,446 US-Dollar gesunken.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -1,06 Prozent auf 0,2046 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2068 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,21 Prozent auf 0,7948 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,8046 US-Dollar wert.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,4479 US-Dollar am Vortag auf 0,4388 US-Dollar nach unten (-2,02 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0026 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0072 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0074 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

