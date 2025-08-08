DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.512 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

10.08.25 12:43 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
95.737,3586 CHF 1.547,3444 CHF 1,64%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
101.511,9329 EUR 1.480,7885 EUR 1,48%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
88.050,5797 GBP 1.423,0955 GBP 1,64%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.455.219,4861 JPY 254.625,1273 JPY 1,48%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
118.256,3180 USD 1.725,0445 USD 1,48%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.400,7436 CHF -50,7681 CHF -1,47%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.605,8657 EUR -59,6892 EUR -1,63%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.127,6970 GBP -46,6924 GBP -1,47%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
620.037,2260 JPY -10.263,7048 JPY -1,63%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.200,6530 USD -69,5350 USD -1,63%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,5863 CHF -0,0245 CHF -0,94%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,7423 EUR -0,0304 EUR -1,10%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,3786 GBP -0,0225 GBP -0,94%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
471,5387 JPY -5,2210 JPY -1,10%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,1946 USD -0,0354 USD -1,10%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6412 CHF -0,0091 CHF -1,40%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,6799 EUR -0,0108 EUR -1,56%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,5897 GBP -0,0084 GBP -1,40%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
116,9072 JPY -1,8489 JPY -1,56%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,7920 USD -0,0125 USD -1,56%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
98,6795 CHF 1,2310 CHF 1,26%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
104,6316 EUR 1,1399 EUR 1,10%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
90,7565 GBP 1,1322 GBP 1,26%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.991,6482 JPY 196,0042 JPY 1,10%
Charts|News

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag stärker. Um 12:26 gewinnt Bitcoin 1,43 Prozent auf 118.192,85 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 116.531,27 US-Dollar.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,7 Prozent auf 16,25 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Nach 120,56 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagmittag um -0,26 Prozent auf 120,24 US-Dollar gesunken.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 4.270,19 US-Dollar am Vortag auf 4.218,54 US-Dollar nach unten (-1,21 Prozent).

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -0,40 Prozent auf 566,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 568,43 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Ripple-Kurs um -0,83 Prozent auf 3,203 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3,230 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Dash-Kurs um -1,51 Prozent auf 22,83 US-Dollar. Am Vortag standen noch 23,18 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt Monero nach. Um -0,25 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 273,30 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 273,98 US-Dollar wert war.

Nach 6,593 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Sonntagmittag um -2,23 Prozent auf 6,446 US-Dollar gesunken.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach unten. IOTA verliert -1,06 Prozent auf 0,2046 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2068 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um -1,21 Prozent auf 0,7948 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,8046 US-Dollar wert.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,4479 US-Dollar am Vortag auf 0,4388 US-Dollar nach unten (-2,02 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0027 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0026 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,0072 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0074 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lightboxx / Shutterstock.com