So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 115.077,13 US-Dollar und damit -0,31 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 115.436,78 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 72,9 Prozent.

Nach 113,74 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,63 Prozent auf 114,46 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.438,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.524,89 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,90 Prozent.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -0,38 Prozent auf 591,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 593,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 1,05 Prozent auf 3,026 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,995 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Dash um 0,98 Prozent auf 23,45 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 23,22 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 305,43 US-Dollar am Vortag auf 316,08 US-Dollar nach oben (3,49 Prozent).

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,56 Prozent auf 6,565 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,528 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1877 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,1869 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8628 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,8632 US-Dollar.

Währenddessen wird Stellar bei 0,3855 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3806 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0023 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.