So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

16.09.25 17:23 Uhr
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
90.902,7339 CHF -830,4880 CHF -0,91%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.391,5128 EUR -736,5604 EUR -0,75%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
84.494,0734 GBP -365,6964 GBP -0,43%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.907.523,1202 JPY -106.426,7443 JPY -0,63%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
115.278,1924 USD -158,5869 USD -0,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.510,6506 CHF -85,1106 CHF -2,37%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.761,2464 EUR -85,1804 EUR -2,21%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.263,1491 GBP -63,1864 GBP -1,90%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
652.966,1371 JPY -13.947,1115 JPY -2,09%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.452,0274 USD -72,8665 USD -1,61%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3912 CHF 0,0112 CHF 0,47%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5619 EUR 0,0159 EUR 0,63%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2226 GBP 0,0209 GBP 0,95%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
444,7491 JPY 3,3247 JPY 0,75%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0324 USD 0,0374 USD 1,25%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6842 CHF -0,0014 CHF -0,21%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7331 EUR -0,0004 EUR -0,05%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6360 GBP 0,0017 GBP 0,27%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
127,2650 JPY 0,0949 JPY 0,07%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8677 USD 0,0049 USD 0,57%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
90,4220 CHF 0,0354 CHF 0,04%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
96,8765 EUR 0,1889 EUR 0,20%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
84,0473 GBP 0,4332 GBP 0,52%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.818,1149 JPY 53,9205 JPY 0,32%
Charts|News

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 17:11 bei 115.077,13 US-Dollar und damit -0,31 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 115.436,78 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,4 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 72,9 Prozent.

Nach 113,74 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Dienstagnachmittag um 0,63 Prozent auf 114,46 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.438,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.524,89 US-Dollar) ist das ein Verlust von -1,90 Prozent.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -0,38 Prozent auf 591,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 593,76 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 1,05 Prozent auf 3,026 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,995 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Dash um 0,98 Prozent auf 23,45 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 23,22 US-Dollar.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 305,43 US-Dollar am Vortag auf 316,08 US-Dollar nach oben (3,49 Prozent).

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 0,56 Prozent auf 6,565 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,528 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1877 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:11 bei 0,1869 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,8628 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:11 bei 0,8632 US-Dollar.

Währenddessen wird Stellar bei 0,3855 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,30 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3806 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0023 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0057 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com