So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs verteuert sich heute auf 8.679,73 US-Dollar, während er am Vortag bei 8.697,59 Dollar gestanden hatte.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 419,10 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 421,34 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 263,66 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 263,61 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs konnte heute auf 135,29 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 132,60 US-Dollar am Vortag.

Der Ripple-Kurs notiert am Samstag bei 0,4047 US-Dollar. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,4041 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,0919 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,0894 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero ist am Samstag 92,95 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 89,21 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs präsentiert sich gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der IOTA bei 0,4304 Dollar.

Der Verge-Kurs verteuert sich heute auf 0,0089 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,0087 Dollar gestanden hatte.

Der Stellar-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 0,1252 US-Dollar. Hier standen noch 0,1244 Dollar an der Kurstafel.

Der NEM-Kurs wird bei 0,0848 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0846 Dollar.

Der Dash-Kurs rangiert bei 152,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 153,18 Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 14,14 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 13,10 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net