Bitcoin-Analyst: Bitcoin wird noch dieses Jahr neue Rekordhöhen erklimmen

Obwohl am Kryptomarkt nach den deutlichen Erholungstendenzen der vergangenen Monate zuletzt wieder etwas Ernüchterung eingesetzt hatte, bleibt die Riege der Bitcoin -Bullen unerschütterlich. Einer von ihnen rechnet sogar noch in diesem Jahr mit neuen Höchstständen.

Bitcoin-Kurs: 25.000 US-Dollar noch 2019

Der Krypto-Experte Oliver Isaacs hat gegenüber der britischen Zeitung "The Independent" erklärt, wie es am Kryptomarkt seiner Ansicht nach in den kommenden Monaten weitergehen wird. Dabei zeigte er sich durchaus optimistisch, insbesondere für die Preisentwicklung von Bitcoin. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Die weltgrößte Kryptowährung könnte bis zum Jahresende auf 25.000 US-Dollar klettern. Damit würde der digitale Coin ein neues Rekordhoch markieren, der bisherige Höchstpreis hatte im Dezember 2017 bei rund 20.000 US-Dollar gelegen.

Positives Umfeld für Kryptos

Dabei verweist der Experte auf die aktuell positiven Umstände, die für Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin & Co. herrschen. "Das jüngste Wiederaufleben hat mehrere Gründe. Es gibt geopolitische, technologische und regulatorische Gründe", so Isaacs. Seiner Ansicht nach haben auch die Auswirkungen des Handelskrieges zwischen den USA und China "zu dem plötzlichen Interesse an Bitcoin als Absicherung [...] geführt". Hinzu käme die Tatsache, dass eine wachsende Zahl von Anlegern Bitcoin als sicheren Hafen betrachtet, was einer verbesserten Rechtslage und einer besseren behördlichen Aufsicht zu verdanken sei.

Darüber hinaus seien es auch Unternehmensriesen wie Microsoft, Amazon, Starbucks und Whole Foods, die sich für die Kryptowelt öffnen und Bitcoin als Zahlungsmittel inzwischen in Betracht ziehen.

All diese Faktoren tragen zu einer besseren Marktdurchdringung und Etablierung von Kryptowährungen bei.

Auch andere Experten zuversichtlich

Mit seiner Preisprognose für den Bitcoin liegt Oliver Isaacs sogar noch unter den Schätzungen anderer Bitcoin-Bullen. So hatte zuletzt Tim Draper sein Kursziel von 250.000 US-Dollar bestätigt, das die älteste Kryptowährung der Welt seiner Einschätzung nach bis 2022 erreichen wird. Der Experte hält die aktuelle Marktlage für einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Anlegern riet der Experte zuletzt, den Rebound als Gelegenheit zu betrachten.

Krypto-Experte Erik Finman hat bei Kryptowährungen ebenfalls enormes Potenzial ausgemacht und erklärte kürzlich, dass jeder, der mit Kryptoanlagen in zehn Jahren noch kein Milliardär ist, "selbst schuld" sei.

Auch Krypto-Bulle Mike Novogratz rechnet mit einer mittelfristig positiven Preisentwicklung bei Bitcoin, zeigt sich aber deutlich geerdeter als seine Kollegen. Er rechnet damit, dass die Kryptowährung zunächst in der Range zwischen 7.000 und 10.000 US-Dollar konsolidieren dürfte.



