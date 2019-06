Krypto-Bulle Novogratz: Der Bitcoin wird in dieser Range konsolidieren

Konsolidierung in engerer Handelsspanne

Der Bitcoin hat in letzter Zeit wieder einiges an Boden gut gemacht und übersprang zwischenzeitlich sogar die 9.000-US-Dollar-Marke. Damit konnte er in diesem Jahr bislang fast 120 Prozent an Wert gewinnen. Angesichts der Aufregung am Markt, nachdem die weltweit größte digitale Währung nun wieder derart geklettert ist, könnten die Preise zwar noch höher getrieben werden. Doch glaubt Galaxy Digital-CEO Mike Novogratz, dass sich der Bitcoin schon bald in einer engeren Handelsspanne festsetzen wird. "In der Zukunft wird Bitcoin wahrscheinlich zwischen 7.000 und 10.000 Dollar konsolidieren. Sie wissen, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen", sagte Novogratz kürzlich gegenüber Bloomberg. "Wenn ich damit falsch liege, ich denke ich liege bei der oberen Grenze falsch, gibt es genug Aufregung und Dynamik, die es durchsetzen könnten."

Breitere Akzeptanz treibt

Novogratz zufolge habe der Bitcoin die diesjährige Rally vor allem der breiteren Akzeptanz am Markt zu verdanken. Auch die stärkere Einbeziehung von Kryptowährungen sowie der Blockchain-Technologie durch etablierte Wall Street- und Technologie-Unternehmen seien wichtige Treiber, wie Bloomberg die Gedanken des Krypto-Bullen wiedergab. Microsoft nutzt die Blockchain als Basis für sein digitales Identitätsmanagement. Facebook wiederum arbeitet derzeit an einer eigenen digitalen Währung, dem "Global Coin".

Krypto als substanzieller Bestandteil der heutigen Welt

Novogratz sieht in Bitcoin einen wichtigen Wertspeicher und sicheren Hafen. "Wissen Sie, wir sind von Krypto als Experiment, ist es echt? Sind es Tulpen? Hin zu Krypto als substanzieller Bestandteil der Finanz- und Verbraucherinfrastruktur gekommen", zeigte sich der frühere Hedgefonds-Manager überzeugt.



Ob der Krypto-Bulle mit seiner Vorhersage allerdings Recht behalten wird, bleibt abzuwarten, weist der Bitcoin doch eine sehr hohe Volatilität auf und ist er doch immer wieder für Überraschungen gut.

