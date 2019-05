Analyst sieht Bitcoin schon wieder über der 10.000-Dollar-Marke

Für den Finanzanalysten Naeem Aslam von Think Markets gibt es keinen Zweifel daran, dass der Aufschwung am Kryptomarkt weitergehen wird. Anleger, die bislang noch von der Seitenlinie aus zuschauen, sollten sich bereit machen, rät der Experte.

Die 10.000 Dollar kommen

In einer Mitteilung an Kunden schreibt er: "Wenn Sie noch nicht bereit sind, dann machen Sie sich bereit, denn der Bitcoin-Preis wird das Niveau von 10.000 US-Dollar sprengen und gleicht so die Hälfte seiner Verluste seit seinem Allzeithoch aus". - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Der Ausbruch über diese Marke werde seiner Einschätzung nach bereits in kurzer Zeit, möglicherweise bereits nächste Woche, erfolgen, da der Bitcoin oberhalb seines gleitenden Durchschnitts der letzten 50, 100 und 200 Tage gehandelt werde. "Die gleitenden Durchschnitte sind sehr wichtig, weil sie den Trend bestimmen. Wenn der Preis über ihnen bleibt, zeigt dies, dass der Aufwärtstrend stark ist und wenn er beginnt, darunter gehandelt zu werden, bedeutet dies einen Abwärtstrend". Dabei beruft sich der Experte auf technische Analysetools, mit deren Hilfe ein immer wieder aktueller Durchschnittspreis ermittelt wird.

Folks get ready for the #Bitcoin price to blast through the 10k



A major FOMO is about to be triggered - Naeem Aslam (@NaeemAslam23) 27. Mai 2019

Auf Twitter erklärt Aslam weiter, dass er einen großen Schub durch "FOMO" erwarte - "fear of missing out" oder die Angst, ein lohnenswertes Investment zu verpassen, hatte bereits 2017 viele Anleger zu Bitcoin-Investments veranlasst, auch als die Preise bereits massiv angestiegen waren.

"Dies ist ein echt peinlicher Moment für diejenigen, die sagten, die Währung werde sich niemals von ihren Verlusten erholen", so Aslam weiter.

10.000 Dollar je Bitcoin sind noch nicht das Ende

Auch oberhalb von 10.000 Dollar wird der Bitcoin nach Einschätzung von Aslam seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. "Sollte der Bitcoin 10.000 USD erreichen, sind 15.000 das nächste Widerstandslevel", so der Experte. Er halte es auch für möglich, dass die Kryptowährung zunächst 12.000 - 13.000 Dollar erreiche, bevor sie auf ihr Unterstützungsniveau von 8.000 Dollar zurückfalle. Danach könnte das Momentum dann für einen Anstieg bis auf 15.000 Dollar sorgen. Dass der Krypto-Winter vorbei ist, wie zuletzt auch Tom Lee, seines Zeichens Forschungsleiter bei Fundstrat Global Advisors, erklärt hatte, daran gibt es für Aslam keine Zweifel. "Darum geht es bei Bitcoin. Zweifle niemals an der Widerstandsfähigkeit der Währung und der Unterstützung, die sie in der Gemeinschaft hat".



Redaktion finanzen.net

