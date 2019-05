Bitcoin-Millionär: Kryptowährungen können Sie in 10 Jahren zum Milliardär machen

Der Bitcoin hat seit seiner Erschaffung in den vergangenen Jahren bereits für viele Schlagzeilen gesorgt. Unvergessen ist die Rally Ende des Jahres 2017 als das Internetgeld innerhalb kürzester Zeit an der 20.000-US-Dollar-Marke kratzte. Auf das Hoch folgte jedoch der rasante Fall, bei dem der Coin rasant an Wert einbüßte. Das derzeitige 52-Wochen-Tief wurde am 15.12.2018 erreicht bei 3.178,3301 US-Dollar. Zwar hatte sich das Internetgeld auch früher schon häufig sehr volatil gezeigt, die langanhaltend tiefen Kurse, schreckten viele Anleger jedoch ab.

Bitcoin knackt 8.000-US-Dollar-Marke

Umso euphorischer wurde die jüngste rasante Erholungsbewegung der Cyberdevise aufgenommen: Der Bitcoin-Kurs erreichte innerhalb weniger Tage im Tageshoch am 16.05.2019 mit 8.345,8096 US-Dollar den höchsten Stand seit Juli 2018. Zwar führen Gewinnmitnahmen erneut zu Schwankungen, der Krypto-Winter scheint jedoch vorüber. Und nicht nur die bekannteste Cyberdevise erfreut sich neuer Jahreshochs, auch andere Währungen wie Ethereum und Ripple konnten sich erholen.

"Wenn Sie in den nächsten zehn Jahren nicht zum Milliardär werden, sind Sie selbst Schuld"

Dies veranlasste nun Krypto-Experte Erik Finman dazu, erneut den Kryptowährungen ein enormes Potential zuzusprechen. So sagte er in einem Interview mit MarketWatch, dass jeder, der in zehn Jahren noch kein Milliardär ist, "selbst schuld" sei. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Bitcoin-Millionär derart bullish gegenüber Cyberdevisen zeigt. Schon im vergangenen Jahr machte er ähnliche Aussagen gegenüber Business Insider Deutschland. Dabei liege sein Glauben insbesondere auf der neuartigen Blockchain-Technologie. Diese, gemeinsam mit anderen Kryptowährungen, seien es, die jedem, der jetzt investiert, langfristig zu einem Milliardär machen könnten. Daran glaube er "zu 12.000 Prozent".

Bitcoin sieht sich Problemen gegenüber

Der Amerikaner war einst selbst mit einem frühen Investment in das neuartige Internetgeld Bitcoin zum Millionär geworden. Mittlerweile sieht er bei der bekanntesten Cyberdevise allerdings einige Probleme, die, sollten sie nicht behoben werden, das Ende des Coins bedeuten könnten, wie er in einem Gespräch mit Yahoo Finance erklärte. So würde der Bitcoin aktuell vier Problemen gegenüberstehen. So seien zum einen die Transaktionskosten nach wie vor noch sehr hoch, zum anderen würde es sehr lange dauern, bis eine Transaktion abgeschlossen wäre. Als drittes Problem identifizierte Finman, dass das Entwicklerteam des Bitcoins "zersplittert" wäre und sich schwertun würde, als Einheit an der Problemlösung zu arbeiten. Als letzte Schwierigkeit stellte er heraus, dass es recht schwer wäre, sich am Bitcoin zu beteiligen. Sollten diese Probleme nicht erfolgreich angegangen werden, könne der Bitcoin gar "sterben", so Finman.

Eine Rally gibt es wohl noch

Allerdings sei noch nicht aller Tage Abend. Insbesondere angesichts der aktuellen Entwicklung des Kurses der Cyberdevise, gehe er davon aus, dass es mindestens noch eine weitere Rally gebe, bis dahin wolle er auf jeden Fall im Bitcoin investiert bleiben. Aktuell hält der Krypto-Millionär 458 Bitcoin, was derzeit einem Wert von rund 3,3 Millionen US-Dollar entspricht (Stand: 17.05.2019).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com