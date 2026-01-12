Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co..

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:40 um 1,04 Prozent auf 69.785,54 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 70.520,40 US-Dollar gestanden hatte.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,1 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -3,1 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 2,01 Prozent auf 53,51 US-Dollar, nach 54,61 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet Ethereum um 09:40 ab. Es geht 2,22 Prozent auf 2.048,73 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.095,24 US-Dollar stand.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 2,12 Prozent auf 516,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 527,84 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,90 Prozent auf 1,408 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,436 US-Dollar wert.

Indes steigt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 318,44 US-Dollar am Vortag auf 328,58 US-Dollar nach oben (3,19 Prozent).

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2662 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1587 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1619 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2780 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:40 auf 0,2779 US-Dollar beziffert.

Währenddessen wird Binancecoin bei 625,37 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (641,20 US-Dollar).

Indessen verringert sich der Dogecoin-Kurs um 2,72 Prozent auf 0,0943 US-Dollar. Am Vortag notierte Dogecoin bei 0,0969 US-Dollar.

Daneben wertet Solana um 09:40 ab. Es geht 3,29 Prozent auf 84,39 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 87,26 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 2,13 Prozent auf 8,910 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,104 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 2,14 Prozent auf 8,655 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,845 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Sui Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Sui-Kurs um 1,99 Prozent auf 0,9572 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,9766 US-Dollar an der Tafel.

