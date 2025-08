So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

03.08.25 09:48 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Wer­bung

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagvormittag um 1,00 Prozent auf 113.656,22 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 112.527,50 US-Dollar. Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 2,7 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 68,9 Prozent. Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 106,39 US-Dollar am Vortag auf 108,37 US-Dollar nach oben (1,86 Prozent). Währenddessen wird Ethereum bei 3.455,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (3.392,79 US-Dollar). Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 536,22 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (520,20 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 3,08 Prozent. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 3,64 Prozent auf 2,867 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,766 US-Dollar. Währenddessen wird Dash bei 20,28 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (20,04 US-Dollar). In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,18 Prozent auf 298,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 294,85 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der NEO-Kurs um 1,98 Prozent auf 5,769 US-Dollar. Am Vortag standen noch 5,657 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1764 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:40 auf 0,1811 US-Dollar beziffert. Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,78 Prozent auf 0,7245 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,6981 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Stellar-Kurs um 3,16 Prozent auf 0,3790 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3674 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0024 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0025 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0059 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0060 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com