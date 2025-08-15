So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergauf. Der Kurs legte um 17:10 um 0,39 Prozent auf 117.787,94 US-Dollar zu, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 117.330,90 US-Dollar gestanden hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 4,7 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.
Nach 118,94 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um -0,16 Prozent auf 118,75 US-Dollar gesunken.
Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 4.430,59 US-Dollar am Vortag auf 4.406,34 US-Dollar nach unten (-0,55 Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,80 Prozent auf 587,52 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 592,27 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,09 Prozent auf 3,111 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 3,077 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Dash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (22,23 US-Dollar) geht es um 3,17 Prozent auf 22,93 US-Dollar nach oben.
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 2,85 Prozent auf 242,27 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 235,55 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,53 Prozent auf 6,312 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,156 US-Dollar.
Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2045 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem gibt Cardano nach. Um -3,25 Prozent reduziert sich der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,9115 US-Dollar, nachdem Cardano am Vortag noch 0,9421 US-Dollar wert war.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4295 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:11 bei 0,4265 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0026 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0027 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0066 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
