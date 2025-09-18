DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.965 +0,5%Nas22.237 -0,4%Bitcoin97.785 -0,6%Euro1,1851 -0,1%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
So lukrativ wäre eine Dogecoin-Investition von vor 5 Jahren gewesen

17.09.25 19:43 Uhr
So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Dogecoin Anlegern gebracht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0,002827 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in DOGE vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.537.318,71 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 16.09.2025 auf 0,2698 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 954.227,59 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.442,28 Prozent angezogen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 18.09.2024 bei 0,1033 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 0,4673 USD.

Redaktion finanzen.net

