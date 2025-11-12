DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -0,1%Nas23.400 -0,3%Bitcoin87.816 -1,1%Euro1,1596 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.209 +2,0%
So viel Gewinn hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren abgeworfen

12.11.25 19:43 Uhr
Bei einem frühen Einstieg in Dogecoin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0,1694 USD -0,0024 USD -1,42%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren notierte Dogecoin bei 0,002767 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in DOGE investiert hätte, hätte er nun 361.402,24 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1719 USD), wäre die Investition nun 62.116,87 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +6.111,69 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,1418 USD. Bei 0,4673 USD erreichte die Kryptowährung am 08.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

