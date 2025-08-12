So viel hätte eine Ethereum-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen

Entwicklung des Investments

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Ethereum verdienen können.

Ethereum wurde am 10.08.2024 zu einem Wert von 2.607,35 USD gehandelt. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in ETH investiert hat, hat nun 0,3835 Ethereum im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 10.08.2025 1.631,83 USD wert gewesen, da der ETH-USD-Kurs bei 4.254,77 USD lag. Damit wäre das Investment 63,18 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1.471,59 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 11.08.2025 bei 4.280,09 USD.

Redaktion finanzen.net