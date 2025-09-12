So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verdient

Profitable WLD-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Worldcoin gewesen.

Worldcoin kostete am 13.09.2024 1,521 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in WLD investiert hat, hat nun 657,44 Worldcoin im Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 13.09.2025 gerechnet (1,656 USD), wäre die Investition nun 1.088,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,87 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net