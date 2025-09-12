DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.679 -0,1%Euro1,1734 +0,1%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 SAP 716460 Infineon 623100 Alibaba A117ME Apple 865985 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Sonntagabend
Swatch-Aktie: Swatch steigert Absatz in den USA trotz Preiserhöhungen - China bleibt Sorgenkind Swatch-Aktie: Swatch steigert Absatz in den USA trotz Preiserhöhungen - China bleibt Sorgenkind
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable WLD-Anlage?

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verdient

14.09.25 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr verdient | finanzen.net

Das wäre der Gewinn bei einer frühen Investition in Worldcoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
1,6023 USD -0,0538 USD -3,25%
Charts|News

Worldcoin kostete am 13.09.2024 1,521 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in WLD investiert hat, hat nun 657,44 Worldcoin im Portfolio. Mit dem WLD-USD-Kurs vom 13.09.2025 gerechnet (1,656 USD), wäre die Investition nun 1.088,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,87 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com