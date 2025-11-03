DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,33 -3,8%Nas23.837 +0,5%Bitcoin92.554 -3,5%Euro1,1520 -0,1%Öl64,70 -0,6%Gold4.005 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten Gold: Der große Gewinner in Krisenzeiten
Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ETC-Performance

So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

03.11.25 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Bei einer frühen Ethereum Classic-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
14,9371 USD -1,4328 USD -8,75%
Charts|News

Vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 18,10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in ETC investierten, hätten nun 55,26 Ethereum Classic im Portfolio. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 16,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 904,66 USD wert. Mit einer Performance von -9,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 14,04 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 06.12.2024 bei 38,51 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com