So viel Verlust hätte ein Ethereum Classic-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

ETC-Performance

Bei einer frühen Ethereum Classic-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr notierte Ethereum Classic bei 18,10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in ETC investierten, hätten nun 55,26 Ethereum Classic im Portfolio. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 16,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 904,66 USD wert. Mit einer Performance von -9,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 14,04 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 06.12.2024 bei 38,51 USD..

Redaktion finanzen.net