Frühe Anlage

So viel Verlust hätte eine Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

14.09.25 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8473 USD wert. Bei einem Investment von 1.000 USD in POL vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.180,22 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Coins wären am 13.09.2025 334,55 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,2835 USD lag. Damit hätte sich der Wert der Investition um 66,55 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,7155 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

