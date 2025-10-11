So viel Wert wäre mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Internet Computer notierte am 26.10.2021 bei 46,84 USD. Bei einer ICP-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 10.10.2025 gerechnet (3,057 USD), wäre die Investition nun 652,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,47 Prozent verringert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 10.10.2025 bei 3,057 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.
Redaktion finanzen.net
