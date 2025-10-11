DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.168 -1,3%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
ICP-Investment im Fokus

So viel Wert wäre mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen

11.10.25 11:03 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Internet Computer verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3,3498 USD 0,2931 USD 9,59%
Charts|News

Internet Computer notierte am 26.10.2021 bei 46,84 USD. Bei einer ICP-Investition von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 213,49 Internet Computer in seinem Depot. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 10.10.2025 gerechnet (3,057 USD), wäre die Investition nun 652,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,47 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Internet Computer am 10.10.2025 bei 3,057 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

