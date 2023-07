Solana Kurs Prognose 2023: Nach Ripple neue Rekordhöhen in Sicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine Solana Kurs Prognose 2023 erscheint nach der möglichen Einleitung einer neuen Altcoin-Saison besonders interessant. Denn es haben sich einige fundamentale Dinge für eine der größten und wichtigsten Kryptowährungen ergeben. Verpassen Sie daher jetzt nicht die neuste Solana Kurs Prognose 2023!

Was ist Solana (SOL)?

Solana ist eine hochleistungsfähige Layer-1-Blockchain, die für schnelle und sichere dezentrale Apps und Kryptowährungen entwickelt wurde. Sie wurde 2017 von Anatoly Yakovenko gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden Plattformen in der Kryptowelt entwickelt.

Im Kern von Solana steht das Ziel, die Grenzen der Blockchain-Leistung zu erweitern und Skalierungsproblemen zu bekämpfen. Dabei kann Solana bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was sie zu einer der schnellsten Blockchains auf dem Markt macht.

Diese hohe Leistung erreicht SOL durch eine Reihe von innovativen Technologien. Eine davon ist das Proof-of-History (PoH) Konsensprotokoll, das es ermöglicht, die Reihenfolge der Transaktionen zu verifizieren, ohne auf die Bestätigung anderer Knoten im Netzwerk warten zu müssen. Eine weitere ist die Parallelverarbeitung von Transaktionen und Smart Contracts, die es ermöglicht, die Rechenleistung über das Netzwerk zu verteilen und so die Gesamtleistung zu erhöhen.

Aber Solana ist nicht nur schnell. Sie bietet auch eine sichere und dezentrale Plattform für die Entwicklung von DApps (dezentralen Anwendungen). Mit ihrem eingebauten Programmiersprachen-Unterstützung können Entwickler komplexe DApps erstellen, die von DeFi (dezentralisierte Finanzen) bis hin zu NFTs (Non-Fungible Tokens) reichen. Ebenso hat Solana eine aktive und wachsende Gemeinschaft von Entwicklern und Nutzern.

Der Solana-Token (SOL) wird zum Staking verwendet, um das Netzwerk zu sichern und Transaktionsgebühren zu bezahlen, wobei die Staker Belohnungen in SOL-Token verdienen. Überdies wird SOL auch für Governance-Zwecke verwendet. Zudem ist SOL deflationär, da ein 50 % der Transaktionsgebühren verbrannt wird, was tendenziell den Preis steigen lässt.

Was den Solana Kurs in letzter Zeit bewegt hat

Nachdem Solana durch die Anschuldigungen der SEC unter Druck geraten ist und starke Kursverluste verzeichnet hat, konnte sich SOL mittlerweile wieder erholen. Einige der wichtigsten Kurstreiber werden im Folgenden vorgestellt:

Urteil in Ripple Verhandlung bringt neuen Optimismus

Solana wurde kürzlich von der SEC als ein Wertpapier bezeichnet und es wurde ein nicht registrierter Verkauf von Securities unterstellt. Zusammen mit den Vorwürfen gegenüber den bedeutenden Kryptobörsen Binance und Coinbase sowie zuvor FTX war der SOL Kurs wie auch die einiger anderen beschuldigten Coins unter Druck geraten ist. In diesem Zusammenhang haben sich auch einige Kryptobörsen dazu entschieden, den Token nicht mehr zu listen.

Nachdem die Richterin im Falle von Ripple am 14. Juli jedoch entschieden hatte, dass es sich bei XRP nicht um ein Wertpapier handelt, konnten ebenfalls einige andere Kryptowährungen eine Erholungsrallye verzeichnen. In diesem Zusammenhang ist Solana seit dem 13. Juli zeitweise um bis zu 47 % auf 32,13 US-Dollar angestiegen.

Solana Validator Client V1.14

Im zweiten Quartal hat Solana Labs eine neue Version der Software für Netzwerkteilnehmer, den sogenannten Validator Client V1.14, vorgestellt. Dies ist wichtig, da die Validatoren im Netzwerk dazu dienen, Transaktionen zu bestätigen und die Sicherheit des Systems zu gewährleisten.

Bei diesem wurde eine Funktion namens „Estimated Fees RPC“ eingeführt. Diese ermöglicht es Entwicklern, Informationen über kürzlich gezahlte Transaktionsgebühren abzurufen und die Daten zu verwenden, um zukünftige Gebühren zu schätzen. Einfach ausgedrückt, hilft es den Entwicklern, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel sie für zukünftige Transaktionen bezahlen müssen.

Das Staking-Programm wurde verbessert. So können Teilnehmer, die ihre Solana-Münzen (Stakes) in das Netzwerk einbringen, diese nun einfacher entfernen können, wenn ein Validator sich schlecht verhält. Außerdem wurde die Art und Weise verbessert, wie Informationen im Netzwerk gespeichert werden, was die Effizienz und Kosteneffektivität erhöht.

Eine neue Funktion namens „Compact Vote State Update Instruction“ wurde ebenfalls hinzugefügt. Diese ermöglicht es, Abstimmungen im Netzwerk einfacher durchzuführen, was die allgemeine Nutzung des Solana-Netzwerks vereinfacht.

Überdies wurden Verbesserungen am sogenannten „Turbine“ vorgenommen, einem Protokoll von Solana, das für die schnelle Verbreitung von Informationen im Netzwerk sorgt. Durch diese Verbesserungen konnte die Leistung der Blockchain weiter gesteigert werden.

Solana Kurs Prognose 2023

Momentan rangiert Solana auf Platz 7 der größten Kryptowährungen, steht auf mehr als 1,82 Mio. Watchlists auf CoinMarketCap und kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 15,2 Mrd. US-Dollar.

Von den insgesamt 552.620.585 SOL befinden sich fast 73 % im Umlauf, weshalb noch eine gewisse Inflationsrate bei einem Investment berücksichtigt werden sollte. Dabei betrug sie während der letzten 12 Monate 16,52 %. Die Community von Solana strebt hingegen eine anfängliche Inflationsrate von 8 % und eine Deflationsrate von 15 % an, wobei langfristig eine Inflation von 1,5 % erreicht werden soll.

Solana (SOL) hat in den letzten Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einem aktuellen Kurs von 27,61 US-Dollar hat Solana in den letzten 7 Tagen eine Steigerung von 29,43 % verzeichnet. Im letzten Monat hat Solana sogar eine Steigerung von 46,45 % erreicht. Dabei konnte SOL den Ausbruch aus dem diagonalen Abwärtstrend bestätigten und über dem Widerstand von 26,44 US-Dollar Halt finden.

Ebenso hat sich das Handelsvolumen innerhalb des letzten Monats von 232 Mio. US-Dollar auf bis zu 2,76 Mrd. US-Dollar um 1.090 % gesteigert. Seitdem ist jedoch wieder ein Rückgang um 71,32 % auf 791,7 Mio. US-Dollar feststellbar, was auf eine Abnahme des Interesses hinweist.

Sollte das Cluster aus Widerstand und 23,6er-Fibonacci-Level bei 26,44 US-Dollar durchbrochen werden, könnten noch einmal stärkere Abverkäufe zu verzeichnen sein. Die nächsten Unterstützungen finden sich dann bei 23,10, 20,25, 17,41 und 13,33 US-Dollar. Zudem ist der RSI bereist überkauft.

Jedoch deutet das Chartmuster mit einem Schlusskurs über dem Widerstand auf eine Fortsetzung des Trends hin. Die nächsten wichtigen Widerstände für die Bullen liegen hingegen bei 32,31, 38,52, 43,95, 46,97 und 54,98 US-Dollar.

