DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stimmungsindikatoren

Darum stabilisiert sich der Euro zum US-Dollar

03.11.25 09:17 Uhr
Euro Dollar Kurs: Weshalb sich der Euro kaum von der Stelle bewegt | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich zu Wochenbeginn stabilisiert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,1999 CNY -0,0046 CNY -0,06%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8769 GBP -0,0012 GBP -0,14%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9504 HKD -0,0125 HKD -0,14%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
177,5000 JPY -0,2200 JPY -0,12%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1514 USD -0,0022 USD -0,19%
Charts|News

Nach ihren jüngsten Verlusten notierte die Gemeinschaftswährung Euro am Montag bei 1,1534 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs Ende letzter Woche auf 1,1554 (Donnerstag: 1,1550) Dollar festgesetzt.

Der Euro leidet aktuell darunter, dass US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch die Erwartungen auf eine erneute Leitzinssenkung im Dezember gedämpft hatte. Vor diesem Hintergrund sehen die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Eurokurs derzeit technisch angeschlagen. Die Gemeinschaftswährung habe sich nicht oberhalb der 21-Tage-Durchschnittslinie stabilisieren können, die den kurzfristigen Trend beschreibt. Nun sei der Raum eröffnet für einen weiteren Kursrückgang bis unter 1,14 Dollar.

Ansonsten richtet sich die Aufmerksamkeit zu Wochenbeginn auf die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in wichtigen Ländern der Eurozone, in dem gemeinsamen Währungsraum insgesamt und in den USA. Die Werte für die Vereinigten Staaten werden von dem privat geführten Institute for Supply Management (ISM) bekannt gegeben und sind somit nicht von dem Shutdown betroffen, der jetzt in den zweiten Monat geht.

Die Regierungsgeschäfte in den USA liegen wegen eines Haushaltsstreits zum Großteil auf Eis, sodass die meisten, von Behörden normalerweise veröffentlichten US-Konjunkturzahlen ausfallen. Mit entsprechender Spannung warten die Anleger auf die ISM-Daten, um sich orientieren zu können.

/la/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: elen.studio / Shutterstock.com, OlegDoroshin / Shutterstock.com