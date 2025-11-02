Sui: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

Langfristiges Investment

So viel hätten Investoren mit einer frühen Sui-Investition verdienen können.

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 1,991 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.021,96 Sui. Die gehaltenen Sui wären gestern 11.938,91 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 2,377 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,39 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 1,852 USD. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net