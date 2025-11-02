DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.199 +0,3%Euro1,1543 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Langfristiges Investment

Sui: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

02.11.25 11:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
2,3435 USD -0,0339 USD -1,43%
Charts|News

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 1,991 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in SUI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.021,96 Sui. Die gehaltenen Sui wären gestern 11.938,91 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 2,377 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,39 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 1,852 USD. Am 04.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net

