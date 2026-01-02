Toncoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anlage: Erfolg oder Verlust?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Toncoin gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in TON investiert hat, hat nun 285,06 Toncoin im Portfolio. Die gehaltenen Toncoin wären am 02.01.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,800 USD 513,07 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 48,69 Prozent gleich.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 05.01.2025 erreicht und liegt bei 5,729 USD.

Redaktion finanzen.net