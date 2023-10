Toncoin (TON) erhält Unterstützung von MEXC: Kava (KAVA) & InQubeta (QUBE) erfahren steigendes Interesse

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die sich ständig weiterentwickelnde Welt der Kryptowährungen birgt eine Vielzahl von Neuigkeiten. Einige Top-Kryptowährungen gewinnen einflussreiche Geldgeber, während andere ein beeindruckendes organisches Wachstum verzeichnen. In diesem Umfeld der besten Altcoins sticht das neue ICO, QUBE (InQubeta), hervor und zieht weiterhin das Interesse von Investoren auf sich:

InQubeta: Führend in der KI-Revolution

Das Angebot von InQubeta ist wegweisend. Die Plattform ermöglicht es, in KI-Startups mit dem QUBE-Token zu investieren und somit die Welt der KI-Startups für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Startups, die auf der InQubeta-Plattform vertreten sind, können trendige NFTs erstellen, die entweder Belohnungen oder Anteile an ihren Unternehmen darstellen. Potenzielle Investoren können QUBE-Token verwenden, um in diese NFTs zu investieren, wodurch der Investitionsprozess demokratisiert wird.

Mit einem erfolgreichen Smart-Contract-Audit von Hacken und dem KYC-Gütesiegel von BlockAudit verfügt InQubeta über solide Referenzen. Der überwältigende Erfolg des laufenden Vorverkaufs, bei dem über 3,5 Millionen Dollar eingenommen wurden, spricht Bände. Das Vertrauen steigt, das Investoren in das Krypto-Unternehmen setzen. Mit einer vielversprechenden Roadmap, die die Einführung eines NFT-Marktplatzes, eines InQubeta-Swaps und einer eigenen DAO vorsieht, scheint InQubeta derzeit eine der beste Krypto-Investitionen im Krypto-Markt.

MEXC setzt voll auf Toncoin

MEXC Ventures, der intelligente Investment-Arm der angesehenen MEXC-Börse, hat kürzlich für Aufsehen gesorgt, indem er eine beeindruckende “achtstellige Summe” in Toncoin investiert hat. Diese strategische Investition in Höhe von über 10 Millionen Dollar ergänzt verschiedene TON-assoziierte Projekte wie Megaton Finance, TONPlay, Fanzee und Sonet. Doch das Engagement von MEXC für TON beschränkt sich nicht nur auf die Finanzierung. Das Unternehmen hat auch seine Marketingbemühungen verstärkt und sichergestellt, dass Toncoin mit einer großzügigen 0 % Handelsgebühr gehandelt werden kann. Zudem deutet die Zukunft auf einen TON-basierten Lending-Service hin, der eine noch engere Partnerschaft zwischen MEXC und TON verspricht.

Kava: Eine Neuerfindung der Sicherheiten

In der Zwischenzeit setzt Kava seinen Aufstieg als eines der Top-DeFi-Projekte fort. Durch die Nutzung verschiedener Kryptowährungen bietet Kava den Nutzern die Möglichkeit, Vermögenswerte ohne traditionelle Finanzintermediäre zu leihen und zu verleihen. Der Reiz von Kava liegt in seinem einzigartigen Modell, bei dem Nutzer Kryptowährungen als Sicherheiten hinterlegen, um USDX zu generieren. Im Gegenzug erhalten die Nutzer wöchentliche Belohnungen, die in KAVA, dem primären Utility-Token von Kava, denominiert sind. Die Höhe dieser Belohnungen hängt von der Art der Sicherheiten und der Menge an USDX ab, die ein Nutzer generiert. Dieses anreizbasierte Modell hat in der Kryptogemeinschaft großes Interesse geweckt.

Fazit

Die Welt der Kryptowährungen ist geprägt von Innovationen, strategischen Allianzen und bahnbrechenden Lösungen. Es geht nicht nur um Bullen- oder Bärenmärkte, sondern auch um Geschichten von Visionen, die mit Technologie verschmelzen. Für anspruchsvolle Investoren und Krypto-Enthusiasten sind dies aufregende Zeiten, in denen jeder Tag neue Geschichten über Ehrgeiz, Wachstum und Potenzial mit sich bringt.

