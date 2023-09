Treibt Coinbase den Bitcoin-Kurs auf 30.000 Dollar, während Bitcoin Minetrix auf 200.000 Dollar zusteuert?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Derzeit deutet alles darauf hin, als würde der heutige Tag zum ersten Mal seit langem wieder nennenswerte Gewinne für Bitcoin und Co. bedeuten. Die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 2,2 % auf über 26.850 Dollar gestiegen. Damit werden die Verluste der vorigen Woche kompensiert und auch die meisten Altcoins profitieren. Die Stimmung könnte länger anhalten und den Bitcoin-Kurs auf über 27.000 Dollar pushen. Währenddessen zeigt sich auch der neue Bitcoin Minetrix äußert bullisch und steuert auf 200.000 Dollar im Vorverkauf zu.

Spät aber doch scheinen sich doch noch Nachrichten am Kryptomarkt zu verbreiten, die die angespannte Stimmung der letzten Wochen in Vergessenheit geraten lässt. Coinbase konzentriert sich darauf, seine Position außerhalb der USA zu stärken und hat nun auch eine Genehmigung erhalten, um Privatkunden außerhalb der USA Bitcoin Futures zugänglich zu machen.

Während der Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde Gary Gensler weiterhin auf die Bremse tritt, wenn es darum geht, den Handel mit Bitcoin durch Spot-ETFs zu erleichtern und auch die regulatorische Unsicherheit groß ist, scheint der Rest der Welt dem Thema immer offener gegenüber zu stehen. Das dürfte auch mit einer der Gründe sein, warum der Bitcoin-Kurs in den letzten Stunden stark angestiegen ist und beim Verfassen dieses Artikels auch noch weiter steigt.

JUST IN: Coinbase approved to offer perpetual #Bitcoin futures to global retail customers pic.twitter.com/WQVMlxaFTM — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 28, 2023

Während hier also bullische Nachrichten dafür sorgen, dass der Preis weiter steigen könnte, steht auf der anderen Seite die Nachricht, dass die Menge an BTC, die von Minern in Richtung Kryptobörsen fließen, ein Allzeithoch erreichen, was sich wiederum bärisch auf den Kurs auswirken könnte, wenn das zusätzliche Angebot der neu geschürften Bitcoin immer direkt an die Kryptobörsen kommt und verkauft wird.

Inzwischen wird im Netz auch darüber spekuliert, ob das die Strategie von BlackRock sein könnte, dem größten Vermögensverwalter der Welt, um den Kurs niedrig zu halten und die eigene Bitcoin-Position zu stärken. Immerhin hat BlackRock in den letzten Monaten seine Anteile bei den größten Mining-Unternehmen weltweit deutlich erhöht und könnte so Einfluss darauf nehmen, was mit den neu geschürften BTC passieren soll.

BlackRock is keeping the Bitcoin price low to accumulate as much as possible.



The percentage of miner revenue sent to exchanges just hit an all-time high.



Remember who holds the majority stake in the largest mining corporations?



Yes, it's BlackRock.



Is this just a… pic.twitter.com/7kX5R11MNv — Crypto Rover (@rovercrc) September 28, 2023

Während die Gerüchteküche also brodelt, lässt sich die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung derzeit nicht davon abhalten, weiter zu steigen. Da hat es natürlich auch nicht lange gedauert, bis Stimmen laut wurden, dass der Bitcoin noch in der nächsten Woche auf 30.000 Dollar steigt und ein neues Jahreshoch bald folgen wird.

Auch die meisten Altcoins werden durch den Anstieg von Bitcoin mit nach oben gepusht. Ethereum konnte BTC dabei in den letzten 24 Stunden sogar outperformen, was in der Vergangenheit nicht mehr so oft zu sehen war. Auch jenseits der Top 100 der größten Kryptowährungen ist die bullische Stimmung, die sich am Markt verbreitet, deutlich zu spüren, sodass der neue Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) ebenfalls kurz davor steht, die 200.000 Dollar Marke zu knacken.

Bitcoin Minetrix hebt gleich beim Start ab

Bitcoin Minetrix (BTCMTX) ist ein innovatives neues Krypto-Projekt, das erst in dieser Woche gelauncht ist und bereits weit mehr als 150.000 Dollar von Investoren im Presale erhalten hat. Der Vorverkauf findet in mehreren Stufen statt, in denen der Preis für einen $BTCMTX-Token regelmäßig angehoben wird, sodass es bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen schon zu einem Buchgewinn kommt, der nach dem Listing an den Exchanges noch deutlich höher ausfallen kann.

Durch Bitcoin Minetrix soll das Bitcoin Mining dezentralisiert und für jeden zugänglich gemacht werden. Während man inzwischen tausende Dollar ausgeben muss, um einen halbwegs brauchbaren Bitcoin Miner zu kaufen und das Mining-Geschäft für Privatpersonen schon so gut wie unerreichbar geworden ist, kommt $BTCMTX mit einer innovativen Lösung für dieses Problem. Dadurch wird nicht nur das Schürfen neuer Bitcoin für jedermann zugänglich, sondern auch der Preis des $BTCMTX-Tokens könnte dadurch schon bald explodieren.

“Stake to Mine” heißt das neue Konzept, bei dem $BTCMTX Token-Inhaber sich dazu entscheiden können, ihre gekauften Token zu staken. Das Team hinter Bitcoin Minetrix arbeitet bereits daran, Cloud Miner für sich zu gewinnen und schafft so die Möglichkeit, die Community am Cloud Mining teilhaben zu lassen.

Dabei wird Rechenleistung von einem Anbieter gemietet und die BTC, die durch diese Power geschürft wurden, werden an diejenigen ausgezahlt, die für die Rechenleistung Miete zahlen. Bei Bitcoin Minetrix sollen diese Rewards dann an diejenigen aufgeteilt werden, die sich am Staking Pool beteiligen.

Durch dieses Konzept wird der Mining-Prozess, der inzwischen hauptsächlich von Unternehmen dominiert wird, die ganze Rechenzentren für das Schürfen neuer Bitcoin zur Verfügung stellen, wieder für die Krypto-Community und Privatpersonen zugänglich gemacht.

Die Idee findet von Anfang an Anklang, sodass innerhalb weniger Tage bereits weit mehr als 150.000 Dollar gesammelt wurden und auch schon knapp 5 Millionen der $BTCMTX-Token, die im Presale bisher verkauft wurden, in den Staking Pool eingezahlt wurden.

Damit könnte Bitcoin Minetrix ein gewinnbringendes Ökosystem schaffen. Durch den Staking-Prozess erhalten diejenigen, die ihre Token sperren, Rewards in Form von zusätzlichen Token. Durch die Teilnahme am Mining können zusätzliche Belohnungen erzielt werden und durch die Verringerung des Umlaufangebots wegen dem hohen Staking-Anteil kann auch der $BTCMTX-Kurs nach seinem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches ansteigen.

