Treibt das nächste Bitcoin-Halving den Kurs auf 100.000 Dollar?

Es ist eine beeindruckende Performance, die der Bitcoin in diesem Jahr bereits hingelegt hat. Mit einem Plus von rund 85 % können sich diejenigen, die beim Jahreswechsel eingestiegen sind, freuen. Dabei hätten die Bedingungen für die Erholungsrallye nicht schlechter sein können. Die erste Jahreshälfte war von negativen Ereignissen für den gesamten Kryptomarkt geprägt. Nun könnten neben dem bevorstehenden Bitcoin-Halving auch weitere Gründe für einen Anstieg auf 100.000 Dollar im nächsten Jahr hindeuten.

Die erste Jahreshälfte war vor allem von Regulierungsmaßnahmen der US-Behörden geprägt. Die jüngsten Klagen der SEC gegen Binance und Coinbase reihen sich dabei nur in eine Kette von Ereignissen ein, die allesamt darauf abzielen, den Kryptomarkt strenger zu regulieren. Auch abgesehen von den Bemühungen der Behörden sprechen hohe Zinsen und eine hohe Inflation nicht unbedingt für steigende Preise am Kryptomarkt.

Dennoch haben sich die Bullen nicht davon abhalten lassen, den Preis der meisten Coins in die Höhe zu treiben. Der Anstieg beim Bitcoin ist dabei längst nicht der Höchste unter den Top-Coins. Mit SOL ist ein Top 10-Coin in diesem Jahr in der Spitze schon um mehr als 200 % gestiegen und auch jetzt noch mehr als 100 % im Plus. Viele andere Coins konnten sich ebenfalls gut erholen. Je mehr Zeit vergeht, desto besser entwickeln sich auch die Rahmenbedingungen.

(Marktkapitalisierung Kryptomarkt Year to Date – Quelle: coinmarketcap.com)

Die Inflation sinkt seit Monaten und auch wenn der Fed-Vorsitzende Jerome Powell beim letzten Zinsentscheid noch davon gesprochen hat, die Zinsen noch mindestens 2 x anzuheben und über mehrere Jahre auf hohem Niveau zu belassen, hoffen immer mehr Marktteilnehmer, dass sich Inflation früher als erwartet eindämmen lässt und das Zinsniveau zumindest nicht am Höchststand bleiben wird. Jeder viertel Prozentpunkt weniger könnte sich stark bullisch auf den Kryptomarkt auswirken.

Bitcoin-Halving als nächster großer Kurstreiber?

Auch wenn die Zahlen in diesem Jahr beeindruckend sind, dürften es die Umstände noch nicht erlauben, dass bereits 2023 ein neues Allzeithoch gebildet wird. Bis nächstes Jahr sieht die Sache dagegen schon anders aus. Neben sinkender Inflation und niedrigeren Zinsen steht auch das nächste Bitcoin-Halving hervor. Die Belohnungen, die Miner erhalten, werden dabei wieder halbiert und die Menge an Bitcoin, die in Umlauf gebracht werden, sinkt damit.

In der Vergangenheit hat sich das Ereignis stark bullisch auf den Kurs ausgewirkt, was mit einer der Gründe sein dürfte, warum am Kryptomarkt immer von 4-Jahreszyklen gesprochen wird. Das Halving findet alle 4 Jahre statt und auf Vorbereitung darauf und in den Monaten danach ist der Kurs in den letzten Jahren immer stark angestiegen.

Auch wenn die Unterschiede der Kursentwicklung vor und nach dem jeweiligen Halving enorm sind, ist die Richtung doch ganz klar zu erkennen. Gemeinsam mit der Tatsache, dass große Finanzinstitute anfangen, sich um Bitcoin-ETFs zu bemühen und Bitcoin so auch langsam im Mainstream ankommt, ist es also durchaus realistisch, dass der Bitcoin-Kurs diesmal die 100.000 Dollar Marke knacken könnte. Vom aktuellen Kursniveau aus würde das einen Gewinn von rund 230 % bedeuten.

Wie schon so oft in der Vergangenheit dürfte sich auch diesmal der Anstieg der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung wieder stark bullisch auf den gesamten Markt auswirken. Steigt der Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch, dauert es meist nicht lange, bis die meisten Altcoins folgen. Dabei haben einige noch ein deutlich höheres Gewinnpotenzial als BTC.

Alternativen mit x10 – x100 Potenzial

Während der Bitcoin seinen Wert bis zur 100.000 Dollar Marke noch etwas mehr als verdreifachen kann, gibt es zahlreiche Coins, die zwar nie auf eine annähernd so hohe Bewertung wie die digitale Leitwährung kommen, aber dafür deutlich höheres Gewinnpotenzial mit sich bringen. Der Bitcoin gibt die Richtung vor, kann aber oft von Altcoins outperformt werden.

Mit dem Thug Life Token ($THUG) und Wall Street Memes ($WSM) kommen 2 Coins auf den Markt, die ihren Wert in den nächsten Wochen und Monaten noch verhundertfachen (x100) könnten. Mit Ecoterra kommt ein Projekt, bei dem sich der Preis der $ECOTERRA-Token noch verzehnfachen könnte (x10).

Thug Life Token ($THUG) – Nur noch für kurze Zeit im Presale erhältlich

Der Thug Life Token ($THUG) ist unter den Meme-Coins einzuordnen, die bekanntlich das Potenzial haben, Anlegern innerhalb weniger Tage und Wochen Renditen von tausenden Prozent einzubringen. Der Presale der $THUG-Token zeigt bereits, dass sich das Projekt nach kurzer Zeit schon großer Beliebtheit erfreut und steuert auf die 750.000 Dollar Marke zu.

Sobald Token für 2 Millionen Dollar verkauft sind, endet der Vorverkauf. Der Countdown auf der Website zeigt noch weniger als 8 Tage an. Spätestens da ist dann Schluss, auch wenn die Vorverkaufssumme von 2 Millionen Dollar dann noch nicht zusammengekommen ist. Damit hat $THUG beim Handelsstart an den dezentralen Kryptobörsen (DEX) eine Marktkapitalisierung, die hoch genug ist, um für viel Aufsehen zu sorgen, aber einen Anstieg auf das 100-fache noch zulassen würde.

Investoren, die diese Gelegenheit noch nutzen möchten, sollten sich beeilen, wenn sie noch im Presale dabei sein wollen. Da im Vorverkauf keine Preiserhöhungen geplant sind, ist nicht davon auszugehen, dass es zu verfrühten Gewinnmitnahmen kommt. Der $THUG-Kurs könnte also direkt nach dem Listing an den Exchanges um ein Vielfaches ansteigen.

Wall Street Memes steuert auf 14 Millionen Dollar Marke zu

Mit Wall Street Memes ($WSM) kommt ein weiterer Meme-Coin auf den Markt, der es in sich hat. Die Community hinter $WSM umfasst bereits vor dem Launch mehr als eine Million Follower in den sozialen Netzwerken, was wohl als wichtigster Erfolgsfaktor anzusehen ist. Die Tatsache, dass im Presale bereits knapp 14 Millionen Dollar zusammengekommen sind, verdeutlicht, dass mit so vielen Followern einiges möglich ist.

Der $WSM-Vorverkauf läuft in mehreren Phasen ab und sobald Token für 30 Millionen Dollar verkauft wurden, endet der Presale und der Meme-Coin wird an den Kryptobörsen gelistet. In jeder Vorverkaufsphase wird der Preis angehoben, weshalb sich für frühe Einsteiger schon bis zum Handelsstart ein hoher Buchgewinn ergibt.

Ecoterra Vorverkauf endet in 3 Tagen

Wem Meme-Coins zu spekulativ sind, der könnte mit Ecoterra gut beraten sein. Das nachhaltige Umweltprojekt sorgt mit seinem Recycle to Earn-Ansatz auch außerhalb des Krypto-Spaces für viel Aufsehen. Der $ECOTERRA-Token hat laut Analysten das Potenzial, seinen Wert nach dem Launch zu verzehnfachen und ist noch für kurze Zeit im Presale zum günstigen Fixpreis erhältlich.

Investoren, die noch im Vorverkauf einsteigen, erhalten einen Bonus von 10 %. Der Vorverkauf der $ECOTERRA-Token hat inzwischen knapp 6 Millionen Dollar eingebracht. Das zeigt, dass Anleger von dem Konzept überzeugt sind und Ecoterra das Potenzial hat, nach dem Launch hohe Renditen einzubringen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

