Western Union arbeitet mit Blockchain-Dienst auf dem Remittances-Markt zusammen

Der US-amerikanische Anbieter von internationalen Bargeldtransfers Western Union gab kürzlich eine Partnerschaft mit dem philippinischen Startup Coins.ph bekannt. Dabei wird es Menschen in den Philippinen ermöglicht, Geldüberweisungen vom Ausland direkt in ein elektronisches Portemonnaie durchzuführen. Bisher konnten Western Union Kunden zwar auch schon Bargeld aus dem Ausland verschicken, jedoch mussten die Empfänger jedes Mal eine Filiale des US-Anbieters aufsuchen, um das versendete Geld in Empfang zu nehmen, was oft mit langen Wartezeiten verbunden war. Zwar gibt es ein gut ausgebautes Netzwerk an WU-Standorten auf den Philippinen - 12.000 an der Zahl - jedoch mussten insbesondere Menschen, die außerhalb von Städten leben, weite Wege zurücklegen, um den nächsten Standort des US-Anbieters aufzusuchen. Dies wird nun durch die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen vereinfacht.

Philippinen - einer der wichtigsten Remittances-Märkte

Coins.ph hat sich auf die Fahnen geschrieben mithilfe von Blockchain-Technologie jedem, auch Menschen ohne Bankkonto, zu ermöglichen Finanzdienstleistungen durchführen zu können - und zwar mit dem Handy. Die Philippinen gehören zu den Ländern, wo die meisten Bargeldüberweisungen aus dem Ausland ins Inland durchgeführt werden, da viele Philippinos im Ausland arbeiten und Geld an ihre Familien in die Heimat schicken. Schätzungen der Weltbank zufolge soll auf dem sogenannten Remittances-Markt in 2018 eine Summe von 610 Milliarden US-Dollar verschickt worden sein, Tendenz steigend. Während Anbieter wie Western Union und Money Gram große Anteile an dem Markt halten, gibt es auch immer mehr Startups, die sich dem Bereich Remittances widmen.

Überweisung ins E-Wallet

Da es ein bekennendes Ziel von Cyberdevisen wie beispielsweise Bitcoin ist, einen grenzüberschreitenden, schnellen Zahlungsverkehr zu ermöglichen, passt es gut, dass die Blockchain-Technologie von Startups wie Coins.ph genutzt wird, um dieser Vision gerecht zu werden. So landet das mithilfe von Western Union überwiesene Geld direkt im E-Wallet des Empfängers: "Durch die Kombination der Zahlungstechnologie von Coins.ph mit dem weitreichenden, globalen Netzwerk von Western Union bieten wir den Filipinos eine nahtlose Möglichkeit, Geld unterwegs digital zu erhalten", fasst Coins.ph-CEO Ron Hose in der WU-Pressemeldung zusammen. Ist das Geld erst einmal in der App, kann es kostenlos an andere App-Nutzer verschickt werden. Des Weiteren können damit beispielsweise Stromrechnungen, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und Waren bei teilnehmenden Geschäften bezahlt werden.

Bargeldüberweisungen bald günstiger?

Zwar wird der Zahlungsverkehr durch den Deal zwischen Western Union und Coins.ph nicht günstiger, da der US-Anbieter weiterhin Gebühren für die Zahlungsabwicklung verlangt, jedoch erhalten mehr Menschen Zugang zu Finanzdienstleistungen, die nicht in der Nähe einer WU-Filiale leben oder über kein Bankkonto verfügen. Sollten sich jedoch in der Zukunft Kryptotechnologien weiter durchsetzen und der Geldtransfer zunehmend digital abgewickelt werden, gäbe es auch für traditionelle Finanzdienstleister wie Western Union oder Moneygram die Möglichkeit, operationelle Kosten zu kürzen und dadurch Überweisungsgebühren zu senken, wie TechCrunch vermutet.

