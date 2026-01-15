US-Ökonom Peter Schiff kritisiert Strategys Bitcoin-Strategie scharf
16.01.26 03:49 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
76.657,2764 CHF -131,1640 CHF -0,17%
82.241,2765 EUR -88,6479 EUR -0,11%
71.342,5504 GBP -84,8561 GBP -0,12%
15.114.775,5651 JPY -44.474,6348 JPY -0,29%
95.487,2707 USD -90,1641 USD -0,09%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,19%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,08%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,49%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%
Strategy hält Bitcoin im Milliardenwert - doch an der Börse wird das Unternehmen niedriger bewertet. Ökonom Peter Schiff übt scharfe Kritik an der Strategie des Unternehmens.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch