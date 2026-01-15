DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.241 -0,1%Euro1,1611 ±0,0%Öl63,61 -0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Ökonom Peter Schiff kritisiert Strategys Bitcoin-Strategie scharf

16.01.26 03:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
76.657,2764 CHF -131,1640 CHF -0,17%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
82.241,2765 EUR -88,6479 EUR -0,11%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
71.342,5504 GBP -84,8561 GBP -0,12%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.114.775,5651 JPY -44.474,6348 JPY -0,29%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
95.487,2707 USD -90,1641 USD -0,09%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,19%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,08%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,49%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,12%
Charts|News

Strategy hält Bitcoin im Milliardenwert - doch an der Börse wird das Unternehmen niedriger bewertet. Ökonom Peter Schiff übt scharfe Kritik an der Strategie des Unternehmens.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch