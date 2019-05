Bitcoin kaufen: In Deutschland jetzt auch an Automaten möglich

Nachdem Bitcoin -Automaten in vielen Ländern bereits zum Straßenbild gehören und sogar der Amsterdamer Flughafen Schiphol entsprechende Geräte für Reisende aufgestellt hat, an denen die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum gekauft werden können, haben auch einige deutsche Unternehmer nachgezogen.

Bitcoin ATM an ausgewählten Standorten

Die Freefall ATM, Bitcoin 42, die Frankfurter Ring GmbH und der Bundesverband Bitcoin haben in einer Gemeinschaftsaktion jetzt vier Bitcoin ATM in Deutschland an den Start gebracht. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 80.6% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Zwei befinden sich in Berlin, einer in Hamburg und ein weiterer in Essen. An den Automaten könnten Bitcoin-Interessenten die Kryptowährung kaufen, eine Verkauf-Funktion sei in Planung, heißt es von Seiten der Automatenaufsteller.

"Das Aufstellen von Bitcoin ATM ist ein riesiger Schritt für die Adaption in Deutschland, weil es eine vertrauenswürdige Brücke von der abstrakten virtuellen Welt in die physische und andersherum bietet", so Alex Hahn von Bitcoin 42 im Telefoninterview mit btc-echo. Dabei verweist Hahn insbesondere auf die Zielgruppe der "unbanked" Bevölkerung, die unter anderem Staatenlose und Migranten umfasst. Für diese sei "die unbürokratische, dezentrale Struktur von Bitcoin in manchen Szenarien ein Segen, da es in Krisensituationen sehr verlässlich funktioniert und einen lebenswichtigen Anschluss bietet, um finanzielle Hürden zu überwinden", heißt es bei btc-echo weiter.

Regulatorische Situation weiter unklar

Dabei ist weiter unklar, wie die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Betrieb von Bitcoin-Automaten sind und wer dafür zuständig ist, diese zu schaffen. Obwohl es in Deutschland eine große Zahl an Bitcoin-Nutzern gibt, hinkt das Land in Sachen Nutzerfreundlichkeit noch weit hinterher.

Die Betreiber von Bitcoin ATM in Deutschland befinden sich in einer rechtlichen Grauzone. Nachdem ein Urteil des Berliner Kammergerichtes vom Oktober 2018 Bitcoin-Handel aber zumindest von seinem Nimbus befreit hat, illegal zu sein und die Richter entschieden, dass der Bitcoin-Handel kein Bankgeschäft und auch keine Straftat ist, hat sich die Rechtslage für die Automaten-Aufsteller ein wenig entspannt.



