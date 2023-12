Was das Zeitalter des Wildcat Bankings über die Kryptowährungen lehrt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wildcat Banking prägte einst die US-amerikanische Bankenlandschaft, gekennzeichnet von mangelnder staatlicher Aufsicht und riskanten Finanzpraktiken. Heute erinnern Kryptowährungen auf verblüffende Weise an jene vergangenen Tage. Dieser Artikel beleuchtet die faszinierende Ära des Wildcat Banking und zieht Parallelen zur heutigen Welt der Kryptowährungen. Entdecken Sie die Verbindung zwischen diesen zwei finanziellen Phänomenen und was sie für die Zukunft der digitalen Währungen bedeuten könnten.

Was war Wildcat Banking?

Wildcat Banking bezieht sich auf eine Zeit in der Geschichte der Vereinigten Staaten, die als die Ära des freien Bankwesens bekannt ist und von 1816 bis 1863 andauerte. In dieser Zeit gab es keine bundesstaatliche Regulierung der Banken, stattdessen wurden sie ausschließlich von den einzelnen Staaten reguliert.

Dabei fehlte es den USA nach dem Zusammenbruch der Second Bank of the United States im Jahr 1836 an einer bundesstaatlichen Behörde zur Ausgabe und Einlösung von Banknoten. Die Staaten hatten die Freiheit, ihre eigenen Banknoten herauszugeben, was zu einer großen Variabilität in der Qualität und Stabilität der Währungen führte.

Der Begriff „Wildcat Banking” entstand in Bezug auf den Bankenboom in Michigan in den späten 1830er Jahren. Kurz nachdem Michigan 1837 ein Bundesstaat geworden war, verabschiedete es den General Banking Act, der es jeder Gruppe von Grundbesitzern ermöglichte, eine Bank zu gründen, indem sie mindestens 50.000 US-Dollar aufbrachte und Noten auf Immobilien bei der Regierung als Sicherheit für ihre Banknoten hinterlegte.

Jetzt in Zukunft des Krypto-Minings investieren!

Obwohl dieses Gesetz in der Theorie ein reguliertes System war, fehlten die Ressourcen, um die Banken effektiv zu regulieren. Im Gegensatz zu heutigen Banken, die strengen Vorschriften und Aufsichten unterliegen, waren Wildcat-Banken kaum reguliert.

Dies führte zu einer inkonsistenten und oft riskanten Bankpraxis, bei der sogar relativ gut geführte Banken scheitern konnten, wenn sich die Kreditwürdigkeit eines Staates verschlechterte oder wenn eine Krise, wie etwa der Ausbruch eines Krieges, das öffentliche Vertrauen erschütterte.

Insgesamt wurden 49 Banken gegründet, was angesichts der Kapitalanforderungen überraschend ist, und im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass mehrere von ihnen das Gesetz umgangen hatten.

Jetzt in neue BTC-Dezentralisierungslösung investieren!

Probleme des Wildcat Bankings

Einige Wildcat-Banken waren bekannt für ihre riskanten Geschäftspraktiken und betrügerischen Aktivitäten. Beispielsweise wurden in Michigan unter dem General Banking Act zahlreiche Banken gegründet. Diese Banken emittierten Banknoten, die oftmals nicht durch ausreichend Kapital oder Gold-/Silberreserven gedeckt waren.

Die Banken gaben Währungsnoten aus, die nur an ländlichen Standorten in Metallgeld eingelöst werden konnten, vorausgesetzt, es war Bargeld vorhanden. Jeder, der die Noten erhielt, musste sie entsprechend ihres erwarteten Einlösungswertes abwerten.

Aufgrund unzureichender Aufsicht und mangelnder Ressourcen der Regulierungsbehörden kam es dazu, dass viele dieser Banken unehrliche Praktiken anwendeten, wie das „Wässern“ ihres Aktienkapitals mit Scheinbeiträgen oder das Weiterreichen von Bargeld von einer Bank zur anderen, um die Aufsichtsbehörden zu täuschen. Diese Praktiken führten häufig zu erheblichen finanziellen Verlusten für die Menschen.

Jetzt in dezentrale Zukunft des Krypto-Minings investieren!

Viele Banken sicherten ihre Notenausgaben mit Staatsanleihen ab, was jedoch problematisch wurde, besonders zu Beginn des Bürgerkriegs. Denn diese verloren erheblich an Wert, was zu Bankläufen in Staaten wie Illinois und Wisconsin führte. Fast die Hälfte der Banken in Wisconsin schloss, und so gut wie alle Banken in Illinois waren betroffen.

Die Ära des Wildcat Banking war auch geprägt von spektakulären Fehlschlägen. Beispielsweise verwendete die Ohio Railroad Company unmittelbar nach ihrer Gründung im Jahr 1835 eine permissive Klausel in ihrer Charta, um Kreditnoten auszugeben, die sie aus ihren staatlichen Mitteln einlöste. Der Zusammenbruch des Unternehmens hinterließ mehrere hunderttausend US-Dollar wertloses Geld und eine unbrauchbare Schienenstrecke, die auf Holzpfählen errichtet wurde.

Das Wildcat Banking war also eine Zeit großer finanzieller Unsicherheit, geprägt von unregulierten Bankpraktiken und der Ausgabe von Banknoten, die häufig nicht durch solide Vermögenswerte gedeckt waren. Dies führte zu einem Mangel an Vertrauen in das Banksystem und trug zu einer Reihe von Bankpaniken und wirtschaftlichen Krisen bei.

Jetzt in bahnbrechende BTC-Dezentralisierungslösung investieren!

Übergang vom Wildcat-Bankwesen zum regulierten Bankwesen

Aufgrund dieser Missbräuche setzte Michigan neue Chartas nach dem Gesetz aus und versuchte, eine einzige, streng regulierte Staatsbank nach dem Vorbild der benachbarten Bank von Indiana zu schaffen, konnte jedoch das notwendige Kapital nicht aufbringen.

Der Übergang vom Wildcat-Bankwesen zu einem regulierten Bankensystem fand nach dem Bürgerkrieg statt und markierte eine bedeutende Veränderung in der amerikanischen Bankengeschichte.

Dieser Wandel war durch die Einführung des National Banking Acts von 1863 und 1864 gekennzeichnet, der ein nationales Bankensystem einführte und strengere Regulierungen und Aufsichtsmaßnahmen mit sich brachte.

Denn diese Ära hat die Bedeutung von Regulierung, politischer Stabilität und umsichtigen Bankpraktiken verdeutlicht, indem sie die Risiken eines ungebändigten Bankwesens und die Folgen einer zu großen Freiheit ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen aufzeigte.

Jetzt in dezentrale Krypto-Mining-Revolution investieren!

Diese Gesetze etablierten ein System, in dem Banken Nationalbanknoten ausgeben konnten, die von der Bundesregierung reguliert wurden. Gleichzeitig wurden Staatsbanknoten durch die Bundesregierung besteuert, was effektiv zu einer Reduzierung der Ausgabe von Staatsbanknoten führte. Durch diese Maßnahmen wurde die Praxis des Wildcat-Bankwesens erheblich eingeschränkt und die Stabilität des Bankensystems insgesamt verbessert.

Die Verabschiedung der National Banking Acts und die damit einhergehende stärkere Regulierung des Bankwesens waren entscheidende Schritte zur Stabilisierung des amerikanischen Finanzsystems und zur Verhinderung der Art von Finanzpaniken und Bankzusammenbrüchen, die das frühe 19. Jahrhundert geprägt hatten. Dieser Übergang markierte den Beginn eines moderneren und vergleichsweise stabileren Bankensystems in den Vereinigten Staaten.

Lehren aus dem Wildcat-Bankwesen für die Regulierung von Kryptowährungen

Die Geschichte des Wildcat-Bankwesens in den USA zeigt, dass das Problem nicht in der fehlenden Regulierung an sich lag, sondern eher in der schlechten Regulierung auf staatlicher Ebene. Die meisten Wildcat-Banken waren tatsächlich selten und nicht so weit verbreitet, wie oft angenommen wird.

Einige Staaten, wie New York, hatten sogar erfolgreiche freie Bankensysteme mit relativ niedrigen Verlusten für Noteninhaber. Dies deutet darauf hin, dass es nicht die Abwesenheit, sondern die Qualität der Regulierung war, die den Unterschied ausmachte.

Diese Erkenntnis ist auch für die Kryptowährungsmärkte relevant, wo eine sinnvolle, gut durchdachte Regulierung mehr Vorteile bringen könnte als eine strenge oder nicht eindeutig konzipierte Regulierung, wie zuletzt in den USA.

Die Erfahrungen aus dem Wildcat-Bankwesen unterstreichen die Bedeutung einer sorgfältigen Aufsicht und Regulierung für die Verhinderung von Finanzkrisen und die Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Stabilität.

Jetzt in Zukunft des Mining investieren!

Die technologischen Fortschritte seit dem 19. Jahrhundert machen jedoch eine direkte Übertragung der Lehren aus dem Wildcat-Bankwesen auf die heutigen Kryptowährungen schwierig. Denn die moderne Technologie bietet Möglichkeiten für verbesserte Transparenz und Sicherheit, die in der Ära des Wildcat-Bankwesens nicht vorhanden waren.

Zudem können mögliche Wechselkursunterschiede sofort digitale eingesehen werden, weshalb der Umgang mit einer größeren Anzahl von Währungen und Wechselkursen heute wesentlich leichter ist, was das Szenario einer Multichain-Zukunft realistischer erscheinen lässt.

Allerdings beziehen die Kryptowährungen ihren Wert vor allem daraus, welchen Nutzen sie den Inhabern bieten sowie aus Angebot und Nachfrage, während die Wildcat-Währungen damals noch idealerweise mit realen Vermögenswerten gedeckt waren.

Jetzt in gefragtes Krypto-Mining-Projekt investieren!

Fazit zu den Parallelen zwischen Kryptowährungen und Wildcat Banking

Wie im Fall des Wildcat-Bankwesens, das durch unregulierte Bankpraktiken und die Ausgabe von Banknoten ohne ausreichende Sicherheiten gekennzeichnet war, besteht auch im Kryptowährungsmarkt eine gewisse Unsicherheit.

Einige Experten ziehen Vergleiche zwischen den instabilen und oft unzureichend gesicherten Banknoten der Wildcat-Banken und den heutigen Kryptowährungen, wobei ihre Marktkapitalisierung noch nicht so hoch ist, dass sie eine Gefährdung für das Finanzsystem darstellen.

Während das Wildcat-Bankwesen durch die Einführung des National Banking Acts von 1863 und 1864 und die damit verbundenen strengeren Regulierungen beendet wurde, steht die Regulierung im Bereich der Kryptowährungen noch am Anfang.

Es gibt Befürworter, die eine stärkere Regulierung der Kryptowährungen fordern, um Stabilität und Sicherheit für die Nutzer zu gewährleisten. Andererseits argumentieren einige Experten, dass die derzeitige Situation der Kryptowährungen nicht direkt mit dem Wildcat-Bankwesen vergleichbar ist und dass eine Überregulierung möglicherweise schädlich sein könnte.

Kryptowährungen bieten einen besonders attraktiven Markt, dessen Gewinne in Deutschland nach einem Jahr sogar steuerfrei sind. Ein Projekt hat in den letzten Wochen aufgrund seines außergewöhnlichen Geschäftsmodells eine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Denn Bitcoin Minetrix sorgt mit der Dezentralisierung des Krypto-Minings für eine Revolution des Marktes. Aufgrund seines Alleinstellungsmerkmals, der Dezentralisierung von Bitcoin und des Minings, dem für Mining-Projekte üblichen Hebeleffekt und der niedrigen Marktkapitalisierung bietet es ein außergewöhnliches Vervielfältigungspotenzial.

Jetzt Bitcoin Minetrix entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.