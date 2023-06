Was über den neuen Coin 🪙 Wall Street Memes 🗠 bekannt ist! Das nächste ganz große Ding?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In diesem Artikel werden wir uns den neuen Star am Meme-Himmel, Wall Street Memes, mal genauer ansehen. Der Coin ĂŒberzeugt durch seine ausgesprochen große Community aus ĂŒber 1 Million Mitgliedern. So eine starke Gemeinschaft gleich zu Beginn ist doch sehr selten und macht es umso wichtiger, hinter die Fassade zu schauen.

Da die Entwickler unbekannt bleiben wollen, suchen wir nach Anhaltspunkten fĂŒr den großen Erfolg, den der native Utility-Token $WSM bisher im Vorverkauf hat.

Phase 17 von 30 im Vorverkauf ist live

Privatanleger haben bereits mehr als 9 Millionen US-Dollar investiert

Wird das der erste Meme Coin mit einem Market Cap von 1 Milliarde US-Dollar?

Mit ETH, USDT, BNB oder BankĂŒberweisung sowie PayPal den Token kaufen

Neuer Ambassador: Crypto Jamie mit mehr als 13.620 Twitter Followern

Ist der Kapitalismus in Gefahr?

Unter dem Begriff Kapitalismuskritik versteht Wikipedia eine ganze Reihe an Kritik und das Streben nach Reformen. UrsprĂŒnglich beschreibt der Begriff Kapitalismus ein Wirtschaftssystem, in dem es vorrangig um die Gewinnmaximierung geht.

Allerdings weisen Kritiker immer wieder darauf hin, dass der Kapitalismus die Ungleichheit stÀrkt und die Ausbeutung fördert. Im Zentrum des Kapitalismus steht die Gewinnmaximierung. Diese geht hÀufig zu Lasten der Umwelt.

Unendliches Wachstum ist mit begrenzten Ressourcen nicht möglich. Die Rohstoffe sind irgendwann aufgebraucht. Außerdem ist unsere Welt geprĂ€gt, von einigen wenigen Menschen, die Kapital haben und vielen anderen BĂŒrgern, die ihre Arbeitskraft zur VerfĂŒgung stellen und sich damit abhĂ€ngig von den Kapitalbesitzern machen.

Was will Wall Street Memes erreichen?

Es geht um eine Art Weckruf, wie das nachfolgende Meme zeigt. Die Community drĂŒckt die Kapitalkritik in Form von Memes aus und geht damit erfolgreich viral. Erstes Ziel ist also erreicht. Das Projekt hat eine große Gemeinschaft aus ĂŒber 1 Million Followern ĂŒber ihre sozialen KanĂ€le aufgebaut. Diese stĂŒtzt das Projekt maßgeblich und teil die erstellten Memes mit ihren Followern.

Eigentlich bezeichnet das Wort Kapitalismus eine Wirtschaft, in die der Staat nicht eingreift. Doch die RealitĂ€t sieht völlig anders aus. Von Bankenrettung ĂŒber staatliche Subventionen nimmt nicht nur unsere Regierung sehr wohl Einfluss auf den Verlauf der Dinge. Die Gesetze bilden dabei die Rahmenbedingungen, mit denen das Wirtschaftsgeschehen reguliert wird.

Wall Street Memes will wieder dahin zurĂŒck, wo Konsumenten die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, wo sie investieren möchten. In der Marktwirtschaft, in der wir uns befinden, ist anders als bei der Planwirtschaft im Kommunismus die finanzielle Freiheit ein wertvolles Gut.

Aber auch hier gibt es Abstriche, denn die Prinzipien der Gewinnmaximierung werden regelmĂ€ĂŸig durch staatliche Intervention untergraben.

Mit Wall Street Memes gibt es zunĂ€chst mal „nur“ einen neuen Meme Coin an Markt, der als Vermögenswert dient und mit dem Anleger spekulieren, also traden, können. Dabei kommt es auch auf den Wettbewerb an, der dem Coin hier zugutekommt.

Gerade der Meme Markt ist im Bullenfieber, anders als das etwa die Altcoins derzeit sind. Die positive Stimmung unter den Anlegern beflĂŒgelte den Spekulationswert des Meme Coins $WSM, der als Utility-Token an den US-Dollar gekoppelt ist.

Kapitalismus verstÀrkt die Ungleichheit unter Anlegern

Nur wer Geld besitzt und davon am besten reichlich, hat die Macht und kann Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen. So behaupten es zumindest zahlreiche Kritiker des Kapitalismus in der Form, wie er derzeit herrscht.

Andere entlohnt das System aber nur gering oder ĂŒberhaupt nicht. Global sind es nur wenige Marktteilnehmer, die so viel Geld und Ressourcen besitzen, dass sie sorglos an den FinanzmĂ€rkten rund um den Globus agieren können.

Doch wo bleibt da der kleine Anleger? AnfĂ€nger und Privatinvestoren, die ihr mĂŒhevoll erspartes Geld auch gerne investieren und vermehren möchten? Genau dafĂŒr setzt sich Wall Street Memes mit einer zunĂ€chst unkonventionell erscheinenden Methode ein.

Über die Memes drĂŒckt die Community ihre GefĂŒhle aus und stĂ€rkt damit gleichzeitig das WSM-Ökosystem. Ein Großteil der Follower ist inzwischen auch Token Besitzer, mehr als die HĂ€lfte der Pre-Sales-Token sind ausverkauft.

“There are thousands of elites shorting the market. They’re doing this in the nude, hence the term “naked shorts”. They go after public companies that the retail traders pile into like GameStop and AMC. These shares that they’re shorting don’t even exist, they just print them.” pic.twitter.com/Xt3bl6EoHA — Wall Street Memes (@wallstmemes) June 20, 2023

Wall Street Memes setzt sich fĂŒr die Ausgegrenzten ein, denen der moderne Kapitalismus nicht Reichtum oder Wohlstand sondern Armut und Ausschluss bringt. Die Regierung will indes mit Schuldentilgung und Sparprogrammen diese Form der Wirtschaft schĂŒtzen und in Gang halten. Sozialer Wohlstand fĂŒr die Mehrheit: genau das will Wall Street Memes erreichen.

Den Utility-Token $WSM im Pre-Sales kaufen

Insgesamt sind 30 Pre-Sales Phasen vorgesehen, wovon schon jetzt 16 vollstĂ€ndig ausverkauft sind. Die Phasen gehen schneller leer, als die Entwickler, die ĂŒbrigens anonym bleiben wollen, zu hoffen gewagt hatten. Doch das Projekt von Wall Street Memes hat fĂŒr viel virale Aufmerksamkeit und zahlreiche Presseberichte gesorgt. Offenbar trifft die Kritik am Kapitalismus, die ĂŒber eine unterhaltsame Art und Weise mit Memes ausgedrĂŒckt wird, genau den Zahn der Zeit.

Phase Tokenpreis (USD) Wert Wertsteigerung % Stufe 1 0,02500000 100 1,20 Sold Out Stufe 2 0,02530000 2,40 Sold Out Stufe 3 0,02560000 3,60 Sold Out Stufe 4 0,02590000 4,80 Sold Out Stufe 5 0,02620000 6,00 Sold Out Stufe 6 0,02650000 7,20 Sold Out Stufe 7 0,02680000 8,40 Sold Out Stufe 8 0,02710000 9,60 Sold Out Stufe 9 0,02740000 10,80 Sold Out Stufe 10 0,02770000 12,00 Sold Out Stufe 11 0,02800000 13,20 Sold Out Stufe 12 0,02830000 14,40 Sold Out Stufe 13 0,02860000 15,60 Sold Out Stufe 14 0,02890000 16,80 Sold Out Stufe 15 0,02920000 18,00 Sold Out Stufe 16 0,02950000 19,20 Sold Out Stufe 17 0,02980000 20,40 Live Stufe 18 0,03010000 21,60 Stufe 19 0,03040000 22,80 Stufe 20 0,03070000 24,00 Stufe 21 0,03100000 25,20 Stufe 22 0,03130000 26,40 Stufe 23 0,03160000 27,60 Stufe 24 0,03190000 28,80 Stufe 25 0,03220000 30,00 Stufe 26 0,03250000 31,20 Stufe 27 0,03280000 32,40 Stufe 28 0,03310000 33,60 Stufe 29 0,03340000 34,80 Stufe 30 0,03370000 33,20

In ihrem GeschĂ€ftskonzept haben die Entwickler hinter Wall Street Memes eine automatische Wertsteigerung in den Vorverkauf integriert. Noch stehen ĂŒber 13 % Wertzuwachs bereit, wenn Sie heute in den Coin investieren. Insgesamt konnten schon fast 10 Millionen US-Dollar eingenommen werden. Mit dem Geld wird die weitere Entwicklung und der Ausbau der Plattform vorangetrieben.

Das langfristige Ziel von Wall Street Memes ist es, als erster Meme Coin ĂŒberhaupt, eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar zu erreichen. Anleger erhalten Zugang zu Wall Street Memes ĂŒber einen Token, dessen Preis extrem gering ist. Das soll sicherstellen, dass niemand außenvorbleibt. Und das Konzept geht auf, die Webseite verzeichnet jeden Monat ĂŒber 40 Millionen Zugriffe.

Fazit: Wall Street Memes ist auf dem besten Weg, das nĂ€chste ganz große Ding am Meme Markt zu werden. Schon jetzt ist der Token kurz vor dem Explodieren, dank seiner zahlreichen FrĂŒhinvestoren, die 16 Phasen komplett leergekauft haben.

Auch Sie können den Utility-Token $WSM traden, in dem Sie ETH oder BNB in ihre Wallet laden und die bevorzugte Blockchain auswĂ€hlen, um die Coins gegen $WSM zu tauschen. Am Ende des Vorverkaufs werden die Token in Ihre Wallet transferiert und der öffentliche Handel an den fĂŒhrenden Exchanges bringt zusĂ€tzlichen Schwung in die Wertentwicklung.

Unter UmstĂ€nden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht fĂŒr die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulĂ€ssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht fĂŒr den Anlegerschutz geeignet. FĂŒhren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur VerfĂŒgung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/