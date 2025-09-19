DAX23.598 +1,0%ESt505.417 +0,9%Top 10 Crypto16,36 +0,2%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,58 -0,5%Gold3.655 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Leitzinssenkung der Fed: DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen uneinig -- Conti-Zuliefersparte Aumovio startet an der Börse -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, Roche, Kering im Fokus
Top News
Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum
Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern Tesla-Aktie zieht an: E-Autobauer will nach Problemen Türmechanismus ändern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/Devisen: Eurokurs gibt zum US-Dollar nach

18.09.25 09:39 Uhr

(Ein Wort in der Überschrift ergänzt.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1789 US-Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch über 1,18 Dollar notiert hatte.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte in eine Spanne von 4,0 bis 4,25 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen im laufenden Jahr signalisiert. Am Markt war dies erwartet worden. Die Zinsentscheidung ist im geldpolitischen Rat der Fed mit nur einer Gegenstimme erfolgt. Ein Notenbanker hatte sich für eine stärkere Senkung um 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen. Dabei handelte es sich um den Trump-Vertrauten Stephen Miran, der erst zu Beginn der Woche als Übergangslösung im Fed-Vorstand bestätigt wurde.

Nach Einschätzung von Experten der Dekabank zeigt das Abstimmungsergebnis, dass die US-Notenbanker geschlossener sind als zuletzt befürchtet. "Die Hürde für eine schnelle Politisierung des geldpolitischen Rates ist (noch) hoch", heißt es bei der Dekabank. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder und vehement eine deutliche Zinssenkung gefordert. Der US-Dollar hat seit Mittwoch seine jüngste Kursschwäche vorerst beendet, während der Euro im Gegenzug etwas unter Druck geriet.

Im weiteren Tagesverlauf stehen weitere Zinsentscheidungen auf dem Programm, die für Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag wird die norwegische Notenbank ihre Beschlüsse veröffentlichen und am frühen Nachmittag die britische Notenbank. Während in Norwegen eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet wird, dürften die Bank of England ihren Leitzins unverändert bei 4,0 Prozent belassen./jkr/men