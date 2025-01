Weder Bitcoin noch Ethereum: Diese beiden Kryptos dominieren heute

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin steigt in den letzten 24 Stunden um 2 Prozent und liegt damit aktuell bei 105.000 US-Dollar. Derweil steigt der gesamte Markt im vergleichbaren Umfang, sodass die Bitcoin-Dominanz auf dem aktuellen Niveau bei 57 Prozent verharrt. Dennoch entwickeln sich Altcoins gänzlich unterschiedlich. Während Bitcoin und Ethereum die wertvollsten Coins der Welt bleiben, liegt der Fokus der Krypto-Community woanders. Doch welche beiden Coins übertreffen heute BTC und ETH?

Mindshare-Analyse: Diese Kryptos überholen BTC und ETH

Der Mindshare-Indikator von Kaito misst das öffentliche Interesse und die Aufmerksamkeit, die Kryptowährungen in der Community erhalten. Dieser analysiert, wie stark ein Thema im Fokus steht, basierend auf Social Media, Google-Trends und Community-Aktivitäten. Ein hoher Mindshare deutet auf steigendes Interesse und potenzielles Wachstum hin, während ein niedriger Mindshare sinkendes Interesse zeigt. Kaito bietet damit ein Analyse-Tool, um Trends und Stimmungen im Kryptomarkt zu verfolgen und vorherzusagen.

Solana & TRUMP at 1st/2nd for mindshare.



What an insane day. pic.twitter.com/jeSjxqlbb0 — Kaito AI (@_kaitoai) January 18, 2025

Aktuell dominieren Bitcoin und Ethereum auf den Top 3 und 4 Plätzen für Marktinteresse, doch Solana und der TRUMP Token haben es geschafft, die ersten beiden Plätze im Mindshare zu erobern. Dies zeigt einen deutlichen Schub an öffentlichem Interesse und Diskussion, was sowohl für Solana als auch für den neuen TRUMP Token ein beeindruckendes Zeichen ist. Hier dürfte die Entwicklung durch den Launch von TRUMP begründet sein – denn TRUMP startete auf der Solana-Blockchain und ist in kürzester Zeit zu einer Top 25 Kryptowährung geworden. Derweil wickelte Solana problemlos ein Handelsvolumen von rund einer Milliarden US-Dollar ab, was mehr Fantasie zur Massenadoption der L1 schürt.

Krypto-Tipp: Wall Street Pepe explodiert auf 52 Mio. $ – größter Presale im Januar 2025

Wall Street Pepe (WEPE) hat derweil im Januar 2025 als vielversprechendes Krypto-Projekt Aufmerksamkeit erlangt. In einer Phase steigenden Optimismus rückt das Interesse an kleineren Coins und innovativen Presales bei der Community in den Vordergrund. Denn jeder Anleger möchte den nächsten TRUMP erwischen und hier den Markt outperformen. WEPE kombiniert also das populäre Pepe-Meme mit einer Plattform, die Privatanlegern exklusive Vorteile bieten soll. Das Konzept stützt sich auf eine Mischung aus Unterhaltung und Mehrwert: Mitglieder erhalten Zugang zu Handelssignalen, Marktanalysen und Strategien. Diese sollen es ermöglichen, im Wettbewerb mit institutionellen Akteuren bessere Entscheidungen zu treffen. So ist WEPE eigentlich kein Meme-Coin, sondern gewährt vielmehr Zugang zu einer neuen Trading-Community.

Zum Wall Street Pepe Presale

Die Basis von WEPE bildet hier eine aktive Community, die durch Austausch und Kooperation die Herausforderungen des Kryptomarkts meistern will. Belohnungen für erfolgreiche Trades motivieren Nutzer, sich langfristig einzubringen. In Zukunft soll es umfangreichen Mehrwert für alle Mitglieder der Trading-Community geben.

Das Vorhaben gliedert sich in drei Abschnitte. Der Presale stellt den ersten Schritt dar, begleitet von umfassenden Werbekampagnen, die das Projekt bekannt machen sollen. Darauf folgt die Einführung des Tokens und die Aktivierung spezieller Trading-Kanäle. In der abschließenden Phase werden Belohnungssysteme und fortgeschrittene Handelsstrategien eingeführt, um den langfristigen Nutzen für die Community zu maximieren.

Interessierte Anleger können WEPE Token über die offizielle Webseite erwerben. Unterstützt wird der Kauf mit ETH, USDT oder BNB. Der Presale hat bereits fast 52 Millionen US-Dollar generiert. Angesichts der hohen Nachfrage könnte ein vorzeitiger Abschluss erfolgen, spätestens zeigt die Website jedoch ein Presale-Ende in 28 Tagen.

Zum Wall Street Pepe Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.