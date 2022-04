Kryptomarkt: Warum jetzt auch Hedgefonds mit dem Bitcoin flirten

€uro am Sonntag

von Nikolas Kessler, Euro am Sonntag





Mit Ausnahme der beiden Stablecoins Tether und USD Coin, die wegen ihre Kopplung an den US-Dollar keine nennenswerten Kursbewegungen vollziehen, haben auf Wochensicht sämtliche Kryptowährungen in den Top Ten nach Marktkapitalisierung teils deutliche Gewinne verzeichnet. Daran konnte auch Fed-Chef Jerome Powell nichts ändern, der zu Wochenbeginn ein noch aggressiveres Vorgehen im Kampf gegen die hohe Inflation angekündigt hatte. Eine straffere Geldpolitik gilt gemeinhin als Hemmschuh für Risiko-Assets, zu denen auch Kryptowährungen zählen. Auf dem aktuellen Niveau dürfte die Zinswende allerdings zur Genüge eingepreist sein.

Die Marktteilnehmer besinnen sich stattdessen auf positive projektbezogene News wie beispielsweise bei Top-Gewinner Cardano oder lassen sich einfach von der deutlich aufgehellten Stimmung am Gesamtmarkt mitreißen. Befürchtungen, wonach Kryptowährungen im steigenden Zinsumfeld an Reiz verlieren, bestätigen sich damit nicht. Stattdessen gibt es derzeit sogar Gerüchte, wonach der von Ray Dalio gegründete Hedgefonds Bridgewater Associates noch im ersten Halbjahr 2022 selbst direkt in digitale Assets investieren könnte. Für die These vom Einstieg institutioneller Investoren als Kurskatalysator für Bitcoin und Co, die einige Verfechter bereits seit Jahren hochhalten, wäre das eine enorme Bestätigung.

Werbung Kryptowährungen haben in den letzten Wochen stark korrigiert. Spekulative Anleger handeln jetzt mit Plus500 CFDs auf die weltweit populärsten Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Kurz- und mittelfristig sollten sich Kryptofans trotz der jüngsten Gewinne auf anhaltend hohe Schwankungen einstellen. Der Ukraine-Krieg und die hohe Korrelation mit dem Aktienmarkt bergen weiterhin Zündstoff.

INVESTOR-INFO

Coinbase Neuer Mega-Markt im Visier Der US-Kryptobörsenbetreiber Coinbase hat unlängst umfangreiche Investitionen angekündigt, um das internationale Geschäft und den Funktionsumfang der Plattform zu erweitern. Im ersten Schritt baut das Unternehmen einen eigenen Marktplatz für Non-fungible Token (NFT), auf der schon bald startklar sein soll. NFTs sind innerhalb der Kryptoszene ein Megatrend und könnten Coinbase jährlich bis zu 1,3 Milliarden Dollar an zusätzlichen Umsätzen bescheren, hat John Todaro vom Analysehaus Needham mit Blick auf den bisher führenden NFT-Marktplatz OpenSea errechnet. Das könnte auch der gestrauchelten Coinbase-Aktie neue Impulse liefern.

21Shares Cardano ETP Trendfolger aufgepasst Cardano hat auf Wochensicht satte 30 Prozent an Wert gewonnen, nachdem sich Mitgründer Charles Hoskinson positiv zu den Wachstumsaussichten des Projekts geäußert hat. Voraussichtlich im Juli und Oktober stehen dazu zwei große Upgrades an, bei denen unter anderem die Skalierbarkeit verbessert werden soll. Das ist auch nötig, denn die Begeisterung für das Blockchain-Projekt ist so riesig, dass das Transaktionsvolumen zeitweise über dem der deutlich größeren Coins Bitcoin und Ether lag. Risikofreudige Anleger können mit dem ETP auf eine Fortsetzung der Rally spekulieren, tragen dabei neben dem Kurs- aber auch ein Emittentenrisiko.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Jaruwan Jaiyangyuen / Shutterstock.com, Finanzen Verlag

______________________________________