Wie die E-Mobilität durch Kryptowährungen revolutioniert werden könnte

Am 12. Dezember startete der Vorverkauf von C+Charge, dessen Ziele unter anderem in der Demokratisierung des CO₂-Emissionshandels und einem Zahlungssystem für Ladestationen von Elektroautos liegen. Bereits jetzt konnte es trotz der widrigen Umstände des Kryptowinters und Liquiditätsentzugs der globalen Finanzmärkte auf eine Finanzierungssumme von annähernd 100.000 US-Dollar kommen. Hinter ihm stehen auch namhafte Investoren wie beispielsweise a16z und Samsung Next. Was genau hinter C+Charge steckt und welches Potenzial in ihm stecken könnte, wird in diesem Beitrag näher behandelt.

Was genau ist C+Charge?

Bei C+Charge handelt es sich um eine vielseitige Blockchain, welche sich dem Bereich des Klima- und Umweltschutzes gewidmet hat. Für diese bietet es mehrere Lösungen, um einen aktiven Beitrag in diesem Zusammenhang beisteuern zu können. Dabei will das Team auch mit unterschiedlichen Regierungen auf der Welt zusammenarbeiten, um über ihr System steuerliche Vorteile in Bezug auf den Umwelt- und Klimaschutz zu bieten. In diesem Bereich sieht das Team dabei ein besonders großes Potenzial.

Eines der Hauptelemente von C+Charge stellt die Blockchain für P2P-Zahlungen für das Aufladen von Elektroautos dar. Denn bisher gab es noch keine zufriedenstellende Lösung für die Ladestationen von Parkplätzen vor Wohnhäusern, welche jedoch ein großes Potenzial bieten. Allerdings ist es für viele Hausbesitzer bisher noch zu unsicher und unpraktisch. Denn vor Gemeinschaftsgebäuden wird die Stromrechnung über das Haus abgerechnet, wobei der Anteil der Ladestationen herausgerechnet werden muss. Aufgrund der Umstände hat es bisher viele Hausbesitzer von der Einnahmemöglichkeit von Ladestationen abgehalten.

In diesen Standorten sieht das Team von C+Charge das größte Potenzial. Dank der Plattform werden die Zahlungen für das Aufladen automatisch mittels Smart Contracts abgewickelt und besonders praktisch berechnet. Ebenso erhalten die Nutzer über die Blockchain auch den Vorteil, dass sie die Belohnungen verdienen können, welche zuvor nur Unternehmen und anderen Vereinigungen zugutekamen. Denn für das Aufladen der Elektroautos erhalten die Nutzer bei C+Charge Belohnung in Form von CO₂-Zertifikaten, welche für Guthaben für die Emission von Kohlenstoffdioxid darstellt. Verwendet werden diese noch vorwiegend von Unternehmen, um ihren CO2-Fußabdruck durch eine finanzielle Aufwendung zu verkleinern.

Eigenes Ladenetzwerk

Laut Schätzungen der International Energy Association (IEA) gibt derzeit 1,8 Mio. Aufladestationen auf der Welt. Aufgrund von unterschiedlichen Standards bei Ladestationen lassen die Preistransparenz und Nutzerfreundlichkeit noch zu wünschen übrig. Denn es soll noch keine Preistafeln geben, welche wie bei einer Tankstelle mit fossilen Energieträgern in einer standardisierten Einheit wie Liter abrechnen. Zudem sollen die Preise bei einigen erst nach dem Ladevorgang angezeigt werden.

Stattdessen ist mit C+Charge ein einheitliches und transparentes System trotz unterschiedlicher Eigentümer geplant. Für dieses bietet sich ein großes Potenzial von Ladeflächen auf vielen Parkplätzen in der Stadt und insbesondere vor Wohnhäusern. Damit ein einheitlicher Standard und ein größtmöglicher Komfort für die Ladesäulenanbieter sowie Nutzer gewährleistet werden kann, hat C+Charge sein Netzwerk entwickelt.

In diesem Zusammenhang soll die App von C+Charge mithilfe von OCCP-Kompatibilität mit praktisch jeder Ladestation auf der Welt verbunden werden können. Zudem bietet sich auch ein großes Potenzial im Bereich von Partnerschaften mit Tankstellen. Somit könnte sich sogar im besten Falle ein exponentielles Wachstum für C+Charge einstellen.

Damit auch eine besonders nachhaltige Energie gewährleistet werden kann, sollen die Ladestationen mit netzunabhängiger Solarenergie betrieben werden. Dafür hat C+Charge Partnerschaften mit Herstellern von Ladestationen mit Solarenergie aufgebaut.

Echtzeitdiagnose von Ladestationsproblemen

Bisher haben die Ladestationen für Elektroautos bei einer physischen Beschädigung oder einem Softwarefehler noch einen persönlichen Besuch vor Ort für eine Reparatur vorausgesetzt. Denn noch gibt es in der Regel keinerlei Diagnosedaten, mit welchen sich die Probleme in Echtzeit lösen lassen.

So kommt es teilweise vor, dass einige Ladestationen für Wochen nicht nutzbar sind. Gleichzeitig steigt die Unzufriedenheit der Nutzer über die mangelhafte Versorgung mit Lademöglichkeiten, was sich wiederum nachteilig auf die Verbreitung von E-Autos auswirkt. Schließlich bekommen die potenziellen E-Fahrzeugbetreiber dann leichter Angst, dass sie ihr künftiges Auto unterwegs nicht aufladen könnten.

Mithilfe der automatischen Analysesoftware von C+Charge sollen die Fehler besonders schnell und leicht identifiziert und gelöst werden können. Zudem sind einige Komplikationen dann sogar über eine Fernwartung behebbar. Auf diese Weise können dann unnötige Wartezeiten reduziert und eine bessere Verbreitung von E-Autos gewährleistet werden. Zudem soll dieses System auch sicherstellen, dass jeder für die Nutzung der Elektrizität auch zahlt. Über dies sollen auch schwankende Strompreise von dem System berücksichtigt werden können.

NFT-Wirtschaft für Autos

Innerhalb C+Charge soll das CO₂-Emissionsguthaben in Form von NFTs abgebildet werden. Erstellt werden sie unter anderem für das Aufladen der Elektroautos an den Ladestationen von C+Charge und denen der Kooperationspartner.

Überdies soll aber auch noch andere Anwendungsfälle für NFTs geboten werden. Sie kommen unter anderem im Bereich des Brandings und von Werbeaktionen zur Anwendung. Dafür sollen verschiedene Kooperationen mit unter anderem Autoherstellern und anderen Akteuren aufgebaut werden. Mit ihnen sollen zusammen besondere, limitiert Konzepte für E-Fahrzeuge entwickelt werden.

Vorverkauf von C+Charge

Der Presale von C+Charge findet über insgesamt 4 Phasen statt, innerhalb derer die Preise schrittweise von 0,0130 auf 0,0235 US-Dollar erhöht werden. Dabei sollen über den Vorverkauf 40 % der 1 Mrd. Token erworben werden können. Die meisten Coins stehen dabei über die erste Presalephase zur Verfügung und sinken dann mit fortschreitenden Stufen. Anleger aus der 1. Phase können sich in diesem Zusammenhang eine Rendite von fast 81 % innerhalb kürzester Zeit sichern.

Dies macht den Vorverkauf auch innerhalb eines Bärenmarktes zu einer äußert interessanten Anlegeideen. Schließlich wird vermutlich die Gewinnrezession die Aktienmärkte dieses Jahr noch einmal erschüttern. Durch den Vorverkauf können jedoch temporär keine Kursverluste erlitten werden. Stattdessen bieten die Preiserhöhungen sogar eine feste Wertsteigerung innerhalb weniger Wochen, welche im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite eines Indexfonds wesentlich höher ist. Zudem können sich frühere Anleger auch einen Anteil der 10 % für Staking, AirDrop und Give-aways sichern.

