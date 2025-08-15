DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.587 +0,3%Euro1,1699 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Profitable ICP-Investition?

Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte

16.08.25 11:03 Uhr
Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Internet Computer-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
5,4683 USD 0,0829 USD 1,54%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 5,385 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 88,50 Prozent verkleinert.

Am 22.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,553 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com