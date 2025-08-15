Wie viel eine Investition in Internet Computer von vor 5 Jahren gekostet hätte

Profitable ICP-Investition?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Internet Computer-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in ICP investiert, befänden sich nun 2,135 Internet Computer in seinem Depot. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 5,385 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 88,50 Prozent verkleinert.

Am 22.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,553 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net