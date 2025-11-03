Wie viel Gewinn eine Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,33 -3,8%Nas23.837 +0,5%Bitcoin92.554 -3,5%Euro1,1520 -0,1%Öl64,70 -0,6%Gold4.005 +0,1%
03.11.25 19:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
514,6159 USD -21,9020 USD -4,08%
Charts|News

Vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 353,40 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,830 Bitcoin Cash. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.518,15 USD, da Bitcoin Cash am 02.11.2025 536,52 USD wert war. Aus 1.000 USD wurden somit 1.518,15 USD, was einer positiven Performance von 51,82 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 268,84 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 624,46 USD.

Redaktion finanzen.net

