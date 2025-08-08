DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.759 +1,7%Euro1,1636 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Investition im Check

Wie viel eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

10.08.25 19:43 Uhr
Wie viel eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Worldcoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
1,0728 USD -0,0082 USD -0,76%
Charts|News

Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,754 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5.702,66 WLD-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.164,68 USD, da Worldcoin am 09.08.2025 1,081 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,35 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com