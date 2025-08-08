Wie viel eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Investition im Check

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Worldcoin verlieren können.

Worldcoin wurde gestern vor 1 Jahr bei 1,754 USD gehandelt. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5.702,66 WLD-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.164,68 USD, da Worldcoin am 09.08.2025 1,081 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,35 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,6161 USD. Am 06.12.2024 erreichte Worldcoin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,924 USD.

Redaktion finanzen.net