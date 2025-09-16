DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto15,93 -2,9%Dow45.857 +0,1%Nas22.331 +0,9%Bitcoin97.661 -0,7%Euro1,1771 +0,3%Öl67,55 +1,0%Gold3.681 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial. Qualität- und Wachstums-Aktie Rambus erhält nach dem Big-Picture-Ausbruch Analystensupport mit 40 % Aufwärtspotenzial.
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ETC-Performance

Wie viel Gewinn eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

15.09.25 19:43 Uhr
Wie viel Gewinn eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren abgeworfen hätte | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ethereum Classic verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
20,2977 USD -0,8389 USD -3,97%
Charts|News

Ethereum Classic wurde am 14.09.2020 zu einem Wert von 5,165 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 19,36 ETC. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 21,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 409,23 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 309,23 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 14,04 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com