Wie viel Gewinn eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

ETC-Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ethereum Classic verdienen können.

Ethereum Classic wurde am 14.09.2020 zu einem Wert von 5,165 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 19,36 ETC. Da sich der Kurs von ETC-USD gestern auf 21,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 409,23 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 309,23 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 14,04 USD. Am 06.12.2024 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 38,51 USD.

Redaktion finanzen.net