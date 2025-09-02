Wie viel Gewinn eine Litecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Rentabler LTC-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Litecoin gewesen.

Litecoin war am 31.08.2024 65,07 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,537 LTC. Da sich der LTC-USD-Kurs gestern auf 108,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,38 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 67,38 Prozent vermehrt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.09.2024 bei 60,94 USD. Bei 137,03 USD erreichte Litecoin am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net