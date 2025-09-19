DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.397 -0,1%Euro1,1746 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Rentable APT-Anlage?

Wie viel Verlust eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

21.09.25 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Aptos Investoren gebracht.

Am 20.09.2024 wurde Aptos bei 7,310 USD gehandelt. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in APT investierten, hätten nun 136,80 Aptos im Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs vom 20.09.2025 gerechnet (4,622 USD), wäre die Investition nun 632,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 36,77 Prozent vermindert.

Am 22.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,925 USD. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com