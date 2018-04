Diese Kryptowährungen gaben 2018 bisher besonders nach

FACEBOOK DRUCKEN

Am Markt scheint die Diskussion kein Ende zu nehmen: Ist der Hype um Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. vorbei oder holen Anleger nur noch einmal Luft um die Cyberdevisen in neue, ungeahnte, Höhen zu schicken? Im laufenden Jahr 2018 gibt es zwei Token, die besonders herbe Verluste zu verkraften haben.