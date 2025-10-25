Krypto News: Snorter-Bot verbrennt Hälfte aller Token - noch 3 Tage bis zum Token-Launch

Chainlink: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Eurokurs nach wichtigen Daten gut behauptet - Was den Markt bewegt

Zwischen Hoffnung und Bärenmarkt: Wie realistisch ist ein "Uptober" beim Bitcoin noch?

Heute im Fokus

US-Inflation steigt weniger als erwartet. VW: Keine Produktionsausfälle kommende Woche. Ford verdient Milliarden. Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen. VINCI wächst in allen Segmenten. Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn. Newmont: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen. Siltronic-Aktie gefragt: Wettbewerber spricht von hoher Wafer-Nachfrage.