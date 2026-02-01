XRP unter Druck, während Bitcoin Hyper explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Während Bitcoin weiterhin unter der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar notiert, geraten viele Altcoins zunehmend unter Verkaufsdruck. Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung aktuell bei XRP, dessen Kurs in den vergangenen Wochen spürbar nachgegeben hat. On-Chain-Daten und technische Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Marktstimmung weiter eintrübt. Gleichzeitig könnte die Stimmung bei Bitcoin Hyper ($HYPER) kaum besser sein.

Warnsignale bei XRP

Ein zentrales Warnsignal liefert der sogenannte Spent Output Profit Ratio, kurz SOPR. Laut aktuellen Daten ist dieser Wert bei XRP unter die Marke von 1 gefallen. Das bedeutet, dass ein Großteil der verkauften Coins aktuell mit Verlust veräußert wird. Historisch betrachtet ging eine solche Konstellation häufig mit Phasen erhöhter Nervosität und panikartiger Verkäufe einher. Vergleichbare Muster waren zuletzt während der Konsolidierungsphase zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2022 zu beobachten.

https://twitter.com/Cointelegraph/status/2021116929369571762?s=20

Auch aus charttechnischer Sicht bleibt die Lage angespannt. XRP notiert klar unter der 50- und der 200-Tage-Linie, was in der technischen Analyse als klassisches Schwächesignal gilt. Der Relative-Stärke-Index bewegt sich ebenfalls im überverkauften Bereich, ohne bislang eine überzeugende Gegenbewegung einzuleiten. Gleichzeitig nehmen die Abflüsse aus XRP-bezogenen Anlageprodukten zu, was den Verkaufsdruck zusätzlich verstärkt.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

Während XRP-Anleger mit dieser schwierigen Marktphase kämpfen, verschiebt sich der Fokus vieler Investoren auf andere Segmente des Kryptomarktes. Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung im Bereich der dezentralen Handelsplattformen. Trotz des insgesamt schwachen Marktumfelds verzeichnen bestimmte On-Chain-Protokolle massive Zuwächse beim Handelsvolumen und gewinnen zunehmend Marktanteile gegenüber etablierten Akteuren. Aber auch eine Handvoll andere Altcoins haben in diesem Marktumfeld noch Potenzial, wobei die Stimmung vor allem bei Bitcoin Hyper extrem bullish ist.

Bei Bitcoin Hyper ist die Nachfrage nicht zu bremsen

Bitcoin Hyper ($HYPER) sorgt aktuell für zunehmende Aufmerksamkeit. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Bitcoin-Blockchain durch eine leistungsfähige Layer-2-Struktur zu erweitern und erstmals komplexe Anwendungen wie DeFi, Smart Contracts und automatisierte Finanzlogik direkt im Bitcoin-Ökosystem zu ermöglichen. Während viele Altcoins an Vertrauen verlieren, profitieren Infrastrukturprojekte mit klarem Nutzen zunehmend vom Kapitalzufluss.

Der native $HYPER-Token spielt dabei eine zentrale Rolle innerhalb des Netzwerks. Er wird für Transaktionsgebühren, Staking, Governance und Liquiditätsanreize genutzt. Dadurch ist die Nachfrage eng an die tatsächliche Nutzung des Protokolls gekoppelt und nicht ausschließlich von spekulativem Handel abhängig. Gerade in einem Marktumfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, sehen viele Investoren hierin einen entscheidenden Vorteil.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Da sich Bitcoin Hyper aktuell noch in einer frühen Phase befindet, sprechen Marktbeobachter von einem überdurchschnittlichen Chancen-Risiko-Verhältnis. Während XRP und andere etablierte Altcoins unter strukturellem Verkaufsdruck stehen, entwickelt sich Bitcoin Hyper zunehmend zu einem der meistdiskutierten neuen Projekte dieses Zyklus. Aktuell ist $HYPER noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt explodiert die Nachfrage, weshalb Experten einen Kursanstieg um weit mehr als 1.000 % nach dem Launch für möglich halten.

