Yuga Labs übernimmt Roar Studios und definiert Metaverse neu

Mit einem visionären Blick auf die Zukunft des Metaversums hat Yuga Labs Roar Studios erworben. Der Zusammenschluss dieser Unternehmen verspricht, die Art und Weise, wie Menschen im Metaverse interagieren, spielen und Kunst erleben, neu zu gestalten. Was wird dieser Zusammenschluss für Nutzer, Künstler und die Industrie bedeuten? Entdecken Sie die spannenden Möglichkeiten dieser Partnerschaft.

Roar Studios Übernahme von Yuga Labs

Yuga Labs erkannte das Potenzial von Roar Studios und beschloss, das Unternehmen am 31. Juli 2023 zu übernehmen. Damit will Yuga Labs seine ambitionierte, interoperable Metaverse-Plattform Otherside vorantreiben.

Yuga Labs hat Otherside als Plattform für Interaktion und Engagement konzipiert, die über die Grenzen herkömmlicher Metaversen hinausgeht. Mit Roar Studios als neuestem Mitglied der Familie hat Yuga Labs seinen Blick auf eine Zukunft gerichtet, in der Musik, Spiele und soziale Erlebnisse im Metaverse Hand in Hand gehen.

Otherside ist auch die Heimat von verschiedenen NFT-Kollektionen, die von Yuga Labs produziert oder dessen IP erworben wurden, wie zum Beispiel Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, 10KTF oder Meebits. Diese NFTs verleihen ihren Besitzern nicht nur digitale Kunstwerke, sondern auch Zugang zu exklusiven Inhalten, Events und Communitys im Metaverse.

Mit der Übernahme von Roar Studios will Yuga Labs seine Vision für Otherside erweitern und neue Möglichkeiten für kreative Inhalte und soziale Verbindungen schaffen. Daniel Alegre, der CEO von Yuga Labs, sagte dazu:

„Roar Studios hat neu definiert, was es bedeutet, Medieninhalte im Metaverse zu erleben. Yugas Nordstern ist es, neue Wege für Communitys zu schaffen, sich zu verbinden und auszudrücken, und ich freue mich, Roars talentiertes Team in unserer Yuga-Familie willkommen zu heißen. Roars Hingabe an kreative Inhaltsproduktion und soziale Verbindungen wird unsere Umsetzung unserer kühnen Vision für Otherside und Yugas Ökosystem insgesamt beschleunigen.“

Was ist Yuga Labs?

Yuga Labs, bekannt für seine bahnbrechenden Projekte wie den Bored Ape Yacht Club, hat in kürzester Zeit die Welt der NFTs und des Web3 erobert. Dabei wurden erstmalig IP-Lizenzen mit den NFTs übertragen.

Mit einer Sammlung von geistigen Eigentumsrechten wurde ein Ökosystem geschaffen, das Kunst, Unterhaltung und Technologie verbindet. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von The Otherside, einem spannenden neuen Metaverse-Projekt, das die Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt.

Der Gründer von Roar Studios, Eric Reid, wird nach der Übernahme als General Manager von Otherside zu Yuga Labs wechseln. Er wird dafür verantwortlich sein, die Vision zu entwickeln sowie die Entwicklung und Produktion der Plattform zusammen mit dem erfahrenen Yuga-Exekutivteam zu leiten.

Was ist Roar Studios?

Roar Studios und mit ihm ROAR wurden gegründet von dem langjährigen Unterhaltungsexperten Eric Reid, welcher an Filmreihen wie Underworld beteiligt war. Sein Ziel ist die Schaffung eines „Musik-Metaverse“, das Spielern ermöglicht, Musik durch ihre virtuellen Avatare zu erleben.

Roar Studios ist ein Unternehmen an der Schnittstelle von Gaming, Social Media und dem Metaverse. Mit einer Finanzierungssumme von 7 Mio. US-Dollar, hat Roar seine Vision von einem immersiven Musikraum realisiert.

Roar hat KI und innovative Technologie genutzt, um ein Erlebnis zu schaffen, das weit über ein einfaches Spiel hinausgeht. Es ist eine Gemeinschaft, in der Künstler und Fans sich verbinden und in Echtzeit zusammenarbeiten und konkurrieren können.

Dazu kombinierte es innovative proprietäre Technologie mit etablierten MMO-Spiel- und Plattformsystemen, um eine völlig neue Produktkategorie zu erschaffen: eine erlebnisorientierte, halbautonome Musik- und Unterhaltungswelt, die von individuellen Content-Erstellern und der Community gesteuert wird.

Schlussfolgerung: Eine neue Ära des digitalen Erlebens

Durch den Zusammenschluss von Yuga Labs und Roar Studios entsteht ein potenziell neuer Markt im Metaverse. Ihre gemeinsame Vision von einer interaktiven, immersiven Welt, die Kunst und Technologie verbindet, wird neue Möglichkeiten für Kreative und Benutzer gleichermaßen schaffen. Die Übernahme ist ein spannender Schritt in Richtung einer unvorhersehbaren und aufregenden Zukunft im Metaverse.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.