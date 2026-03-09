Zeitenwende am Kryptomarkt: Galaxy-Chef sieht Bitcoin vor historischem Umbruch
10.03.26 03:39 Uhr
54.139,7502 CHF 872,5922 CHF 1,64%
59.927,0812 EUR 985,5735 EUR 1,67%
51.846,3969 GBP 838,3933 GBP 1,64%
10.983.880,2552 JPY 174.801,2738 JPY 1,62%
69.565,1199 USD 1.095,5196 USD 1,60%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,59%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,67%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,59%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 1,16%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,61%
Galaxy-Digital-CEO Mike Novogratz sieht die Krypto-Branche an einem Wendepunkt. Nicht ein einzelnes Ereignis, sondern ein struktureller Wandel stehe hinter dem aktuellen Bitcoin-Abschwung.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch