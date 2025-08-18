DAX24.315 -0,2%ESt505.435 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin99.385 -0,3%Euro1,1650 -0,1%Öl66,32 -0,2%Gold3.332 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 Bayer BAY001 BASF BASF11 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt tiefer -- Wall Street stabil -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Bitcoin, UnitedHealth, Dayforce, Broadcom, Palantir, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen Piper Sandler: Nach Quartalsbilanz wird die NVIDIA-Aktie ein neues Allzeithoch erklimmen
Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert Einhorn-Depot mit neuer Spitzenaktie: So hat Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 investiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vor- und Nachteile

Das sind Short- bzw. Inversive ETFs: Chancen und Risiken im Überblick

19.08.25 03:14 Uhr
Short- oder Inverse ETFs: Definition, Chancen und Risiken einfach erklärt | finanzen.net

Mit Short-ETFs können Anleger von fallenden Kursen profitieren, doch diese hochspekulativen Produkte bergen auch erhebliche Risiken.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.314,8 PKT -44,5 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen
MSCI World Index
4.169,9 PKT -0,8 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

• Mit Short-ETFs kann man auf fallende Kurse am Aktienmarkt setzen
• Short-ETFs richten sich gegen den langfristigen Trend
• Hohe Gewinnchancen verbunden mit hohen Risiken

Wer­bung

Was sind Short-/Inverse ETFs?

Der Aktienmarkt entwickelt sich nicht immer positiv. Mit inversen ETFs, auch als Short-ETFs bekannt, können Anleger im Falle eines rückläufigen Marktumfelds von fallenden Kursen profitieren. Allerdings widerspricht eine solche Strategie dem langfristigen Aufwärtstrend der Börsen und ist daher mit erheblichen Risiken verbunden, wie Comdirect in einem Magazinbeitrag erklärt.

ETFs verfolgen in der Regel das Ziel, die Wertentwicklung von Indizes wie dem DAX oder MSCI World möglichst exakt nachzubilden. Anleger setzen bei dieser klassischen Form auf vorwiegend auf steigende Kurse, da der ETF-Kurs entsprechend dem zugrunde liegenden Index steigt. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, mit Short-ETFs auf fallende Kurse zu spekulieren, indem solche inversen Produkte ins Depot aufgenommen werden.

Während ein gewöhnlicher ETF die Wertentwicklung eines Index direkt abbildet, funktioniert ein Short-ETF genau entgegengesetzt: Er spiegelt die Indexbewegung in umgekehrter (inverser) Form wider. Sinkt der Index beispielsweise um zehn Prozent, steigt der Short-ETF um denselben Prozentsatz - und umgekehrt. Anleger sollten dabei jedoch die Risiken, insbesondere die Pfadabhängigkeit, genau beachten, so ExtraETF.

Wer­bung

Inverse ETFs sind, wie Comdirect erklärt, zudem mit Hebel 1 oder Hebel 2 erhältlich. Ein Short-ETF mit Hebel 1 bildet die Wertentwicklung des Basiswerts 1:1 ab, während bei einem Hebel von 2 eine Hebelwirkung ins Spiel kommt. Das bedeutet, dass Anleger bei einem Hebel-2-ETF doppelt so stark an der Entwicklung des Index beteiligt sind - sowohl bei Gewinnen als auch bei Verlusten. Hebelprodukte bieten somit die Möglichkeit, überproportional von Kursbewegungen zu profitieren, bergen jedoch zugleich ein entsprechend hohes Verlustrisiko.

Das hat es mit der Pfadabhängigkeit auf sich

Short-ETFs unterliegen der sogenannten Pfadabhängigkeit, die insbesondere bei schwankenden Märkten problematisch werden kann. Dies liegt daran, dass die inverse Abbildung eines Index meist nur auf Tagesbasis erfolgt. Über längere Zeiträume können dadurch erhebliche Abweichungen zwischen der erwarteten und tatsächlichen Wertentwicklung auftreten.

Ein Beispiel von ExtraETF verdeutlicht diese Auswirkungen: Angenommen, der Index startet bei 7.500 Punkten, und ein Short-ETF wird zu einem Preis von 100 Euro gekauft. Am ersten Tag fällt der Index um 4 Prozent, der ETF steigt entsprechend auf 104 Euro. Am nächsten Tag erholt sich der Index jedoch um 5,56 Prozent auf 7.600 Punkte. Statt der erwarteten Entwicklung von -1,33 Prozent notiert der ETF bei 98,22 Euro, was einem Verlust von 1,78 Prozent entspricht. Dieser Effekt entsteht, weil die Berechnung auf der höheren Basis (104 Euro) des Vortags erfolgt.
Nach mehreren Schwankungen notiert der Index am achten Tag wieder auf dem Ausgangsniveau von 7.500 Punkten, während der Short-ETF aufgrund der Pfadabhängigkeit bei 98,88 Euro liegt - ein Verlust von 1,12 Prozent. Selbst wenn der Index an Tag 9 auf 7.450 Punkte fällt, bleibt der ETF mit 0,46 Prozent im Minus.

Wer­bung

Da sich Aktienmärkte langfristig jedoch meist positiv entwickeln, seien Short-ETFs eher ungeeignet für den Vermögensaufbau auf lange Sicht. Die Risiken für hohe Verluste seien bei diesen Produkten besonders groß, weshalb Finanzexpertinnen und -experten Privatanlegenden zu großer Vorsicht raten.

Das sind die Vor- und Nachteile

So wie bei jedem Anlageprodukt gibt es auch bei inversen ETFs, oder Short-ETFs, sowohl Vorteile als auch Nachteile. Wer sich mit diesem Instrument auseinandersetzt, sollte diese unbedingt kennen, gibt Comdirect weiter zu bedenken.

Zu den Vorteilen gehört naheliegenderweise die Möglichkeit, zu "shorten" und in einem bärischen Marktumfeld auf fallende Kurse am Aktienmarkt setzen zu können. Zudem gibt es hier keine Knock-Out-Schwelle (wie es zum Beispiel bei Derivaten der Fall ist), sodass Anleger kein unmittelbares Totalverlustrisiko eingehen. Zusätzlich gebe es eine überproportionale Renditechance durch Hebel. Außerdem gelten Inverse ETFs als Sondervermögen und sind daher nicht von einer Insolvenz der Fondsgesellschaft oder der Depotbank betroffen. Das Kapital der Anleger bleibt in solchen Fällen investmentrechtlich geschützt.

Jedoch gibt es es auch einige Nachteile. So handelt es sich bei Inverse-ETFs um ein hochspekulatives sowie komplexes Finanzprodukt, welches nicht nur mit einem hohen Verlustrisiko verbunden ist, sondern auch dem langfristigen Trend an den Börsen widerspricht. Zudem birgt die Hebelmöglichkeit, die zwar eine hohe Renditechance mit sich bringt, ein ebenso ein hohes Verlustrisiko. Die Pfadabhängigkeit bewirkt außerdem, dass sich die Wertentwicklung von ETF und Basiswert in volatilen Märkten über längere Zeiträume auseinanderentwickelt. Dadurch kann ein Short-ETF rein rechnerisch seinen ursprünglichen Wert nicht mehr erreichen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Imagentle / Shutterstock.com, eamesBot / shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

03:14Das sind Short- bzw. Inversive ETFs: Chancen und Risiken im Überblick
18.08.25Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX schließt niedriger
18.08.25Grünes Licht für Krebsmittel: Pharma-Deal zahlt sich für Merck bereits aus
18.08.253 Reasons Growth Investors Will Love MTU Aero Engines (MTUAY)
18.08.25Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich leichter
18.08.25ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet lustlos in die Woche
18.08.25XETRA-SCHLUSS/DAX konsolidiert - Bayer Tagessieger im DAX
18.08.25Aktien Frankfurt Schluss: Dax startet lustlos in die Woche
mehr