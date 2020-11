Kindheitstraum erfüllt - Rapper ersteigert teuerste Pokémon-Karte der Welt

Sir Robert Brysib Hall II, wie der US-amerikanische Rapper und Twitch-Streamer Logic mit bürgerlichem Namen heißt, erfüllte sich nun einen Kindheitstraum. Bei einer Versteigerung des Auktionshauses Iconic Auctions am 10. Oktober dieses Jahres, erwarb der bekennende Pokémon-Fan eine überaus seltene Sammelkarte, für die er die Rekordsumme von 226.000 US-Dollar - umgerechnet 191.000 Euro - bezahlte. Damit besitzt der dreißigjährige Familienvater nun die teuerste Pokémon-Karte, die jemals existierte.

Bei dem ersteigerten Sammlerstück handelt es sich um eine legendäre Holo-Version der Glurak-Pokémon-Karte aus dem Jahr 1999. Dabei ist ein Merkmal, genau genommen ein Makel, ausschlaggebend für ihren Rekord-Preis: Ein fehlender Schatten auf dem Bild des Monsters. Wie der Anbieter für Sport- und Sammelkarteninvestitionen CardHops in einem Twitter-Beitrag bekannt gibt, beliefen sich die Kosten auf 183.812 US-Dollar, zu welchen ein ‘Buyers Premium’-Aufschlag von 20 Prozent hinzukam. Die seltene Karte ging also für 226.000 US-Dollar bzw. 191.000 Euro in den Besitz Logics über.

A PSA 10 Base Set 1st Edition Charizard just sold at auction with an ending bid of $183,812.00 via @IconicAuctions.



Including the 20% buyer's premium, the total transaction value exceeds $220k.



As of now, this is the highest known sale of the card. pic.twitter.com/2mwkoopTvL