WhatsApp streicht App-Feature in Deutschland

User beschweren sich im Netz

Im neuen Jahr hat auch WhatsApp eine Änderung durchgesetzt und das sehr zum Ärgernis der Nutzer. Denn die Export-Funktion von Chats in WhatsApp steht in Deutschland vorerst nicht mehr zur Verfügung. Weder Android, noch iOS -Geräte können das Feature nutzen und auf den Hilfeseiten des Messenger-Dienstes häufen sich die Beschwerden. Noch bis letzten Monat ließen sich Chats per Mail gebündelt versenden und so extern abspeichern und das auch mit angehängten Medien, wie Fotos, Videos oder Dateien. Neben dem Vorteil, dass User durch das Auslagern mehr Platz auf ihrem Smartphone schaffen konnten, bot es Nutzern auch die Möglichkeit, WhatsApp-Chats an andere außerhalb des Messengers zu versenden.

Der Grund für die Deaktivierung

Nun wurde in WhatsApp die Export-Funktion für Chats gestrichen und das bisher nur in Deutschland. Warum die Funktion ausschließlich in Deutschland deaktiviert wurde, ist bislang unklar. Sowohl in den Android-FAQ, als auch in den iOS-FAQ ist zur Zeit nur der Hinweis zu lesen: "Diese Funktion wird in Deutschland nicht unterstützt." Hintergrund für das Deaktivieren der Funktion in den neuesten Versionen der WhatsApp-Anwendungen könnten Patentstreitigkeiten sein und somit die Konsequenz aus der Entscheidung des Münchner Landgerichts. BlackBerry lag im Rechtsstreit mit Facebook und warf Facebook vor, mit WhatsApp Messenger-Patentrechte verletzt zu haben. Im Dezember 2019 entschied das Gericht zugunsten von BlackBerry und es scheint, als wäre die Deaktivierung des App-Features von WhatsApp die erste spürbare Folge des Urteils.

Backup ist weiterhin möglich

Das klassische Backup bleibt von der Änderung jedoch unbeeinflusst. Es ist also weiterhin möglich alle Chatverläufe auf dem Gerät, in der iCloud oder Google Drive zu speichern. Diese lassen sich in der App wie gewohnt über "Einstellungen/Chats/Chat-Backup" aufrufen und einrichten. Dabei hat man die Möglichkeit die Sicherung manuell zu verlangen oder ein regelmäßiges Backup einzurichten. So bleiben Nachrichten, Fotos, Videos und sämtliche Dateien weiterhin zwischengespeichert und lassen sich jederzeit wiederherstellen.

